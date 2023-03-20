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Россия добросовестно выполняет обязательства зерновой сделки, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
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15:36 20.03.2023 (обновлено: 19:21 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859174285.html
Россия добросовестно выполняет обязательства зерновой сделки, заявил Путин
Россия добросовестно выполняет обязательства зерновой сделки, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
Россия добросовестно выполняет обязательства зерновой сделки, заявил Путин
Россия добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам продуктов , в том числе в рамках "зерновой сделки", и готова часть замороженных ресурсов в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:36
2023-03-20T19:21
экономика
россия
владимир путин
мария захарова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам продуктов , в том числе в рамках "зерновой сделки", и готова часть замороженных ресурсов в европейских странах передавать бесплатно Африке, но ей чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша страна добросовестно исполняет все свои обязательства - и по поставкам продуктов питания, удобрений, топлива и другой критически важной для государств континента продукцией, внося тем самым вклад в обеспечение продовольственной и энергетической безопасности. Вы, наверное, знаете, что часть замороженных у нас ресурсов в европейских странах, в том числе, и в удобрениях мы готовы уже - первые партии прошли - передавать нуждающимся странам бесплатно. Но к сожалению, и здесь нам чинят препятствия", - сказал Путин в ходе выступления на Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире". Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. При этом 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла РИА Новости, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней.
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экономика, россия, владимир путин, мария захарова
Экономика, Россия, Владимир Путин, Мария Захарова
Россия добросовестно выполняет обязательства зерновой сделки, заявил Путин

Путин: Россия честно выполняет обязательства по зерновой сделке, но ей чинят препятствия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции Россия - Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам продуктов , в том числе в рамках "зерновой сделки", и готова часть замороженных ресурсов в европейских странах передавать бесплатно Африке, но ей чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша страна добросовестно исполняет все свои обязательства - и по поставкам продуктов питания, удобрений, топлива и другой критически важной для государств континента продукцией, внося тем самым вклад в обеспечение продовольственной и энергетической безопасности. Вы, наверное, знаете, что часть замороженных у нас ресурсов в европейских странах, в том числе, и в удобрениях мы готовы уже - первые партии прошли - передавать нуждающимся странам бесплатно. Но к сожалению, и здесь нам чинят препятствия", - сказал Путин в ходе выступления на Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире".
Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. При этом 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла РИА Новости, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМария Захарова
 
 
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