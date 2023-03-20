https://ria.ru/20230320/sdelka-1859174285.html

Россия добросовестно выполняет обязательства зерновой сделки, заявил Путин

Россия добросовестно выполняет обязательства зерновой сделки, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023

Россия добросовестно выполняет обязательства зерновой сделки, заявил Путин

Россия добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам продуктов , в том числе в рамках "зерновой сделки", и готова часть замороженных ресурсов в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:36

2023-03-20T15:36

2023-03-20T19:21

экономика

россия

владимир путин

мария захарова

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам продуктов , в том числе в рамках "зерновой сделки", и готова часть замороженных ресурсов в европейских странах передавать бесплатно Африке, но ей чинят препятствия, заявил президент РФ Владимир Путин. "Наша страна добросовестно исполняет все свои обязательства - и по поставкам продуктов питания, удобрений, топлива и другой критически важной для государств континента продукцией, внося тем самым вклад в обеспечение продовольственной и энергетической безопасности. Вы, наверное, знаете, что часть замороженных у нас ресурсов в европейских странах, в том числе, и в удобрениях мы готовы уже - первые партии прошли - передавать нуждающимся странам бесплатно. Но к сожалению, и здесь нам чинят препятствия", - сказал Путин в ходе выступления на Международной парламентской конференции "Россия – Африка в многополярном мире". Продуктовая (или зерновая) сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. При этом 18 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла РИА Новости, что Россия дала согласие на продление зерновой сделки на 60 дней.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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экономика, россия, владимир путин, мария захарова