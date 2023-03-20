https://ria.ru/20230320/sdelka-1859131267.html
Турция, Украина и ООН не высказалась против продления зерновой сделки
Турция, Украина и ООН не высказалась против продления зерновой сделки - РИА Новости, 20.03.2023
Турция, Украина и ООН не высказалась против продления зерновой сделки
Турция, Украина и ООН не выразили формальных возражений против решения Москвы о продлении зерновой сделки на 60 дней, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:24
2023-03-20T14:24
2023-03-20T15:12
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зерновая сделка
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Турция, Украина и ООН не выразили формальных возражений против решения Москвы о продлении зерновой сделки на 60 дней, заявили в понедельник в МИД РФ.В дипведомстве напомнили, что 18 марта по истечении второго 120-дневного срока действия "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в отсутствие подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая."Данная позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон "черноморской инициативы", а также до представителей ООН. Формальных возражений не последовало. Таким образом, договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций", - говорится в сообщении МИД РФ.Дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации следующих условий в контексте имплементации Меморандума Россия-ООН: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, заявили в российском МИД."Без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках Меморандума Россия-ООН, наше участие в "черноморской инициативе" будет приостановлено", - подчеркивается в сообщении МИД.
https://ria.ru/20230318/sdelka-1858855575.html
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турция, украина, россия, оон, зерновая сделка, экономика
Турция, Украина, Россия, ООН, Зерновая сделка, Экономика
Турция, Украина и ООН не высказалась против продления зерновой сделки
МИД: Турция, Украина и ООН не высказалась против продления зерновой сделки на 60 дней
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Турция, Украина и ООН не выразили формальных возражений против решения Москвы о продлении зерновой сделки на 60 дней, заявили
в понедельник в МИД РФ.
В дипведомстве напомнили, что 18 марта по истечении второго 120-дневного срока действия "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и в отсутствие подвижек в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая.
Источник: сроки продления зерновой сделки не называли, чтобы не сорвать ее
"Данная позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон "черноморской инициативы", а также до представителей ООН. Формальных возражений не последовало. Таким образом, договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций", - говорится в сообщении МИД РФ.
Дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации следующих условий в контексте имплементации Меморандума Россия-ООН: переподключение "Россельхозбанка
" к SWIFT
; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений, заявили в российском МИД.
"Без продвижения по выполнению указанных требований, которые абсолютно не новы и должны были быть решены в рамках Меморандума Россия-ООН, наше участие в "черноморской инициативе" будет приостановлено", - подчеркивается в сообщении МИД.
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