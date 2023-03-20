https://ria.ru/20230320/sammi-1859179172.html
Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию
Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию - РИА Новости, 20.03.2023
Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров африканских стран на саммит в июле. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:46
2023-03-20T15:46
2023-03-20T19:20
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859191184_0:438:2861:2047_1920x0_80_0_0_14d3064d934bc70bf3b20fbad6c607fc.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров африканских стран на саммит в июле."Мы самым серьезным образом готовимся ко второму российско-африканскому саммиту и, естественно, будем рады видеть на этом форуме лидеров из всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций", - сказал Путин во время выступления на Международной парламентской конференции "Россия-Африка в многополярном мире".Путин отметил, что разрабатывается насыщенная и содержательная повестка для саммита и проводимого в привязке к нему экономического и гуманитарного форумов."Прежде всего в преддверии и в рамках саммита имеется в виду провести более ста самых разнообразных мероприятий", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859164909.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859191184_95:0:2824:2047_1920x0_80_0_0_c04b4f0c7dc8c794bceec3d4f96c8151.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию
Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию на саммит в июле
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин пригласил
лидеров африканских стран на саммит в июле.
"Мы самым серьезным образом готовимся ко второму российско-африканскому саммиту и, естественно, будем рады видеть на этом форуме лидеров из всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций", - сказал Путин во время выступления на Международной парламентской конференции "Россия-Африка в многополярном мире".
Путин отметил, что разрабатывается насыщенная и содержательная повестка для саммита и проводимого в привязке к нему экономического и гуманитарного форумов.
"Прежде всего в преддверии и в рамках саммита имеется в виду провести более ста самых разнообразных мероприятий", - добавил Путин.
Путин: в случае непродления сделки Россия поставит зерно Африке бесплатно