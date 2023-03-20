https://ria.ru/20230320/sammi-1859179172.html

Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию

Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию - РИА Новости, 20.03.2023

Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров африканских стран на саммит в июле. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:46

2023-03-20T15:46

2023-03-20T19:20

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров африканских стран на саммит в июле."Мы самым серьезным образом готовимся ко второму российско-африканскому саммиту и, естественно, будем рады видеть на этом форуме лидеров из всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций", - сказал Путин во время выступления на Международной парламентской конференции "Россия-Африка в многополярном мире".Путин отметил, что разрабатывается насыщенная и содержательная повестка для саммита и проводимого в привязке к нему экономического и гуманитарного форумов."Прежде всего в преддверии и в рамках саммита имеется в виду провести более ста самых разнообразных мероприятий", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230320/sdelka-1859164909.html

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россия, владимир путин, в мире