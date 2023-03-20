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Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию - РИА Новости, 20.03.2023
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15:46 20.03.2023 (обновлено: 19:20 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/sammi-1859179172.html
Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию
Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию - РИА Новости, 20.03.2023
Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров африканских стран на саммит в июле. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:46
2023-03-20T19:20
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров африканских стран на саммит в июле."Мы самым серьезным образом готовимся ко второму российско-африканскому саммиту и, естественно, будем рады видеть на этом форуме лидеров из всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций", - сказал Путин во время выступления на Международной парламентской конференции "Россия-Африка в многополярном мире".Путин отметил, что разрабатывается насыщенная и содержательная повестка для саммита и проводимого в привязке к нему экономического и гуманитарного форумов."Прежде всего в преддверии и в рамках саммита имеется в виду провести более ста самых разнообразных мероприятий", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230320/sdelka-1859164909.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию

Путин пригласил лидеров африканских стран в Россию на саммит в июле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции Россия - Африка в многополярном мире - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин выступает на международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров африканских стран на саммит в июле.
"Мы самым серьезным образом готовимся ко второму российско-африканскому саммиту и, естественно, будем рады видеть на этом форуме лидеров из всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций", - сказал Путин во время выступления на Международной парламентской конференции "Россия-Африка в многополярном мире".
Путин отметил, что разрабатывается насыщенная и содержательная повестка для саммита и проводимого в привязке к нему экономического и гуманитарного форумов.
"Прежде всего в преддверии и в рамках саммита имеется в виду провести более ста самых разнообразных мероприятий", - добавил Путин.
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