https://ria.ru/20230320/sakhar-1859173484.html
В Липецкой области дополнительно произведут почти 27 тысяч тонн сахара
В Липецкой области дополнительно произведут почти 27 тысяч тонн сахара - РИА Новости, 20.03.2023
В Липецкой области дополнительно произведут почти 27 тысяч тонн сахара
На одном из шести заводов Липецкой области приступили к переработке сахарного сиропа, полученного из переработанной свеклы; из этого сырья планируется... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:35
2023-03-20T15:35
2023-03-20T15:35
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. На одном из шести заводов Липецкой области приступили к переработке сахарного сиропа, полученного из переработанной свеклы; из этого сырья планируется дополнительно получить около 27 тысяч тонн сахара, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что для получения такого количества сахарного песка производителям предстоит переработать около 40 тысяч кубометров сиропа. За первые сутки уже выработано 195 тонн.Артамонов напомнил, что по итогам 2022 года на предприятиях Липецкой области было произведено более 780 тысяч тонн сахара. Благодаря этому регион поднялся на второе место в стране по этому показателю. В текущем году темпы производства будут наращиваться за счет увеличения объемов переработки."Мы постоянно наращиваем производство сахара, увеличивая при этом не только количество, но и повышая качество продукции", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230316/zavod-1858235328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. На одном из шести заводов Липецкой области приступили к переработке сахарного сиропа, полученного из переработанной свеклы; из этого сырья планируется дополнительно получить около 27 тысяч тонн сахара, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что для получения такого количества сахарного песка производителям предстоит переработать около 40 тысяч кубометров сиропа. За первые сутки уже выработано 195 тонн.
Артамонов
напомнил, что по итогам 2022 года на предприятиях Липецкой области было произведено более 780 тысяч тонн сахара. Благодаря этому регион поднялся на второе место в стране по этому показателю. В текущем году темпы производства будут наращиваться за счет увеличения объемов переработки.
"Мы постоянно наращиваем производство сахара, увеличивая при этом не только количество, но и повышая качество продукции", – подчеркнул Артамонов.
В Липецкой области приступили к возрождению тракторного завода