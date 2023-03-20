Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области дополнительно произведут почти 27 тысяч тонн сахара - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
15:35 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/sakhar-1859173484.html
В Липецкой области дополнительно произведут почти 27 тысяч тонн сахара
В Липецкой области дополнительно произведут почти 27 тысяч тонн сахара - РИА Новости, 20.03.2023
В Липецкой области дополнительно произведут почти 27 тысяч тонн сахара
На одном из шести заводов Липецкой области приступили к переработке сахарного сиропа, полученного из переработанной свеклы; из этого сырья планируется... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:35
2023-03-20T15:35
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565166929_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b65e81c13afa577f09f68d13e19aabec.jpg
ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. На одном из шести заводов Липецкой области приступили к переработке сахарного сиропа, полученного из переработанной свеклы; из этого сырья планируется дополнительно получить около 27 тысяч тонн сахара, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что для получения такого количества сахарного песка производителям предстоит переработать около 40 тысяч кубометров сиропа. За первые сутки уже выработано 195 тонн.Артамонов напомнил, что по итогам 2022 года на предприятиях Липецкой области было произведено более 780 тысяч тонн сахара. Благодаря этому регион поднялся на второе место в стране по этому показателю. В текущем году темпы производства будут наращиваться за счет увеличения объемов переработки."Мы постоянно наращиваем производство сахара, увеличивая при этом не только количество, но и повышая качество продукции", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20230316/zavod-1858235328.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565166929_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd8b006c0ca06aa8b94f20f627178ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области дополнительно произведут почти 27 тысяч тонн сахара

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСахар на конвейерной ленте на сахарном заводе
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сахар на конвейерной ленте на сахарном заводе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 20 мар – РИА Новости. На одном из шести заводов Липецкой области приступили к переработке сахарного сиропа, полученного из переработанной свеклы; из этого сырья планируется дополнительно получить около 27 тысяч тонн сахара, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что для получения такого количества сахарного песка производителям предстоит переработать около 40 тысяч кубометров сиропа. За первые сутки уже выработано 195 тонн.
Артамонов напомнил, что по итогам 2022 года на предприятиях Липецкой области было произведено более 780 тысяч тонн сахара. Благодаря этому регион поднялся на второе место в стране по этому показателю. В текущем году темпы производства будут наращиваться за счет увеличения объемов переработки.
"Мы постоянно наращиваем производство сахара, увеличивая при этом не только количество, но и повышая качество продукции", – подчеркнул Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
В Липецкой области приступили к возрождению тракторного завода
16 марта, 11:06
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала