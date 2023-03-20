https://ria.ru/20230320/reagirovanie-1859276604.html

Боррель отметил прогресс в создании сил быстрого реагирования ЕС

Боррель отметил прогресс в создании сил быстрого реагирования ЕС - РИА Новости, 20.03.2023

Боррель отметил прогресс в создании сил быстрого реагирования ЕС

Евросоюз за последние 12 месяцев достиг прогресса в создании сил быстрого реагирования, формирование которых должно завершиться к 2025 году, говорится в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:49

2023-03-20T18:49

2023-03-20T18:49

в мире

афганистан

жозеп боррель

евросоюз

кабул (город)

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Евросоюз за последние 12 месяцев достиг прогресса в создании сил быстрого реагирования, формирование которых должно завершиться к 2025 году, говорится в опубликованном в понедельник докладе верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. "За прошедший год мы продвинулись в концепции их создания… Теперь мы можем более системно заниматься планированием, после того, как были согласованы первые два операционных сценария – для сил быстрого реагирования ЕС ", - отмечается в документе. Речь идет о сценариях задействования таких сил для операций по спасению и эвакуации, а также на начальных стадиях операций по стабилизации ситуации. "Это значительно ускорит наше реагирование в случае возникновения кризисных ситуаций", - говорится в докладе Борреля. Ранее сообщалось, что силы быстрого реагирования ЕС будут использоваться для эвакуации европейских граждан и операций по стабилизации в кризисных ситуациях. В ЕС задумались о важности таких сил после событий лета 2021 года в Афганистане, когда европейцы не могли выбраться из Кабула после падения правящего режима. Создание сил быстрого реагирования ЕС прописано в общеевропейской стратегии в области обороны "Стратегический компас", которая была принята в марте прошлого года. Европейские силы быстрого реагирования должны состоять из пятитысячного корпуса. Страны ЕС в рамках новой оборонной стратегии "Стратегический компас" также должны будут проводить регулярные совместные учения на море и на суше, повышать военную мобильность, укреплять гражданские и военные миссии в рамках Общей политики обороны и безопасности. При этом, как пояснял Боррель, речь не идет о создании единой европейской армии.

https://ria.ru/20221215/oruzhie-1839023564.html

https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828731332.html

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в мире, афганистан, жозеп боррель, евросоюз, кабул (город)