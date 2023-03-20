https://ria.ru/20230320/rassledovanie-1859303563.html

Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам"

Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 20.03.2023

Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам"

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Москву привлекут к участию в расследовании ООН теракта на "Северном потоке", если такое расследование... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:51

2023-03-20T20:51

2023-03-20T21:33

в мире

россия

москва

василий небензя

оон

северный поток

авария на "северных потоках"

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ООН, 20 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Москву привлекут к участию в расследовании ООН теракта на "Северном потоке", если такое расследование удастся запустить. "Мы обратились к ООН за поведением независимого расследования, которое будет включать и нас, я надеюсь", - сказал Небензя. Ранее РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН созвать независимую международную комиссию для расследования теракта на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.

https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858470778.html

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