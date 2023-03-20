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Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам"
Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 20.03.2023
Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам"
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Москву привлекут к участию в расследовании ООН теракта на "Северном потоке", если такое расследование... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:51
2023-03-20T20:51
2023-03-20T21:33
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василий небензя
оон
северный поток
авария на "северных потоках"
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ООН, 20 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Москву привлекут к участию в расследовании ООН теракта на "Северном потоке", если такое расследование удастся запустить. "Мы обратились к ООН за поведением независимого расследования, которое будет включать и нас, я надеюсь", - сказал Небензя. Ранее РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН созвать независимую международную комиссию для расследования теракта на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
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в мире, россия, москва, василий небензя, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Москва, Василий Небензя, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам"
Небензя выразил надежду, что Россия поучаствует в расследовании ООН по "Северным потокам"