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Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 20.03.2023
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20:51 20.03.2023 (обновлено: 21:33 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/rassledovanie-1859303563.html
Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам"
Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам" - РИА Новости, 20.03.2023
Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам"
Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Москву привлекут к участию в расследовании ООН теракта на "Северном потоке", если такое расследование... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:51
2023-03-20T21:33
в мире
россия
москва
василий небензя
оон
северный поток
авария на "северных потоках"
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ООН, 20 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Москву привлекут к участию в расследовании ООН теракта на "Северном потоке", если такое расследование удастся запустить. "Мы обратились к ООН за поведением независимого расследования, которое будет включать и нас, я надеюсь", - сказал Небензя. Ранее РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН созвать независимую международную комиссию для расследования теракта на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
https://ria.ru/20230317/frantsiya-1858470778.html
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в мире, россия, москва, василий небензя, оон, северный поток, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Москва, Василий Небензя, ООН, Северный поток, Авария на "Северных потоках"
Небензя надеется, что Россию включат в расследование по "Северным потокам"

Небензя выразил надежду, что Россия поучаствует в расследовании ООН по "Северным потокам"

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 мар – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил надежду, что Москву привлекут к участию в расследовании ООН теракта на "Северном потоке", если такое расследование удастся запустить.
"Мы обратились к ООН за поведением независимого расследования, которое будет включать и нас, я надеюсь", - сказал Небензя.
Ранее РФ подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку ООН созвать независимую международную комиссию для расследования теракта на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
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В миреРоссияМоскваВасилий НебензяООНСеверный потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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