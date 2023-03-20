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Путин лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР - РИА Новости, 20.03.2023
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16:48 20.03.2023 (обновлено: 17:19 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/putin-1859221451.html
Путин лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
Путин лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР - РИА Новости, 20.03.2023
Путин лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что рад лично поздравить лидера Китая с переизбранием на пост главы... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:48
2023-03-20T17:19
в мире
китай
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что рад лично поздравить лидера Китая с переизбранием на пост главы Китайской народной республики.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html
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в мире, китай, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Путин лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Путин заявил, что рад лично поздравить Си Цзиньпина с переизбранием председателем КНР

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что рад лично поздравить лидера Китая с переизбранием на пост главы Китайской народной республики.
«
"Уважаемый господин председатель, дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву. Рад возможности уже лично поздравить вас с переизбранием на пост главы Китайского государства", - сказал Путин на встрече с Си Цзиньпином.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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