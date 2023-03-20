https://ria.ru/20230320/putin-1859221451.html

Путин лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Путин лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР - РИА Новости, 20.03.2023

Путин лично поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что рад лично поздравить лидера Китая с переизбранием на пост главы... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:48

2023-03-20T16:48

2023-03-20T17:19

в мире

китай

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что рад лично поздравить лидера Китая с переизбранием на пост главы Китайской народной республики.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.

https://ria.ru/20230320/kitay-1858630961.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, си цзиньпин, владимир путин