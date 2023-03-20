https://ria.ru/20230320/putin-1859124245.html

Путин заявил о пресечении попыток радикалов дестабилизировать страну

Путин заявил о пресечении попыток радикалов дестабилизировать страну - РИА Новости, 20.03.2023

Путин заявил о пресечении попыток радикалов дестабилизировать страну

Попытки радикалов дестабилизировать ситуацию в 2022 году пресекались, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:13

2023-03-20T14:13

2023-03-20T14:13

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849520654_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_2a6a1f01c06e22ec574564e2ef46e29e.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Попытки радикалов дестабилизировать ситуацию в 2022 году пресекались, заявил президент России Владимир Путин. "Среди других положительных изменений отмечу более активную работу по обеспечению безопасности дорожного движения, порядка на улице и местах массового пребывания граждан, на транспорте, последовательно пресекались попытки разного рода радикалов дестабилизировать общественно-политическую ситуацию", - сказал Путин на коллегии МВД, приводя данные о показателях, которые удалось улучшить в 2022 году.

https://ria.ru/20230320/raskryvaemost-1859117289.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество