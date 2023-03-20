https://ria.ru/20230320/putin-1859124245.html
Путин заявил о пресечении попыток радикалов дестабилизировать страну
Путин заявил о пресечении попыток радикалов дестабилизировать страну - РИА Новости, 20.03.2023
Путин заявил о пресечении попыток радикалов дестабилизировать страну
Попытки радикалов дестабилизировать ситуацию в 2022 году пресекались, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:13
2023-03-20T14:13
2023-03-20T14:13
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Попытки радикалов дестабилизировать ситуацию в 2022 году пресекались, заявил президент России Владимир Путин. "Среди других положительных изменений отмечу более активную работу по обеспечению безопасности дорожного движения, порядка на улице и местах массового пребывания граждан, на транспорте, последовательно пресекались попытки разного рода радикалов дестабилизировать общественно-политическую ситуацию", - сказал Путин на коллегии МВД, приводя данные о показателях, которые удалось улучшить в 2022 году.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин заявил о пресечении попыток радикалов дестабилизировать страну
Президент Путин заявил о пресечении попыток радикалов дестабилизировать страну в 2022 году
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Попытки радикалов дестабилизировать ситуацию в 2022 году пресекались, заявил президент России Владимир Путин.
"Среди других положительных изменений отмечу более активную работу по обеспечению безопасности дорожного движения, порядка на улице и местах массового пребывания граждан, на транспорте, последовательно пресекались попытки разного рода радикалов дестабилизировать общественно-политическую ситуацию", - сказал Путин на коллегии МВД, приводя данные о показателях, которые удалось улучшить в 2022 году.
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений