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Попытки раскачать общество должны оперативно пресекаться, заявил Путин
Попытки раскачать общество должны оперативно пресекаться, заявил Путин - РИА Новости, 20.03.2023
Попытки раскачать общество должны оперативно пресекаться, заявил Путин
Провокации, незаконные уличные акции или иные попытки "раскачать общество" должны оперативно пресекаться, также как и распространение экстремистской идеологии,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:23
2023-03-20T14:23
2023-03-20T15:38
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Провокации, незаконные уличные акции или иные попытки "раскачать общество" должны оперативно пресекаться, также как и распространение экстремистской идеологии, единство и сплоченность народов России всегда были и остаются силой нашей страны, заявил президент России Владимир Путин. "Единство и сплоченность нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают нам преодолевать любые трудности и любые испытания. Поэтому провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться. Оперативно пресекаться. Точно также как и распространение экстремистской идеологии, к этой работе нужно активнее привлекать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Попытки раскачать общество должны оперативно пресекаться, заявил Путин
Путин потребовал быстро пресекать незаконные акции и провокации по раскачиванию общества
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Провокации, незаконные уличные акции или иные попытки "раскачать общество" должны оперативно пресекаться, также как и распространение экстремистской идеологии, единство и сплоченность народов России всегда были и остаются силой нашей страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Единство и сплоченность нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают нам преодолевать любые трудности и любые испытания. Поэтому провокации, незаконные уличные акции или иные попытки раскачать общество должны пресекаться. Оперативно пресекаться. Точно также как и распространение экстремистской идеологии, к этой работе нужно активнее привлекать представителей религиозных конфессий, молодежных и других общественных организаций", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
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