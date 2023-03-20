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Шор призвал сторонников продолжить борьбу против произвола властей Молдавии
Шор призвал сторонников продолжить борьбу против произвола властей Молдавии - РИА Новости, 20.03.2023
Шор призвал сторонников продолжить борьбу против произвола властей Молдавии
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор призвал своих сторонников продолжить борьбу против произвола властей, соответствующее видеообращение... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:36
2023-03-20T15:36
2023-03-20T15:36
в мире
молдавия
россия
илан шор
майя санду
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КИШИНЕВ, 20 мар – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор призвал своих сторонников продолжить борьбу против произвола властей, соответствующее видеообращение политик опубликовал в понедельник. Ранее президент Молдавии Майя Санду снова обвинила оппозицию, в частности партию "Шор", в связях с Россией и в дестабилизации ситуации в стране, призвав правительство "решительно реагировать на соответствующие попытки". "Сегодня нам приходится бороться против бедности, в которую вогнала действующая власть во главе с Санду весь молдавский народ, нам приходится бороться против произвола руководства страны и узурпации власти. Мы сегодня боремся за свободную Молдавию, за ее процветание, за то, чтобы у каждого гражданина были деньги в кармане и чтобы каждый ее житель чувствовал себя защищенным", - сказал Шор в ходе видеообращения, которое он разместил в своем телеграм-канале. Политик отметил, что сторонникам его партии "приходится пройти через нелегкие испытания, противозаконные действия и аресты", чтобы в итоге доказать свою правоту. "Эта власть создала самую захваченную юстицию. Кроме того, у граждан отобрали ценности, которыми жили наши родители… Вопрос – во имя чего? Взамен на что? На виртуальную реальность, которой нет, показали нам европейскую картинку, помахали перед нами фантиком и отобрали", - добавил он. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". Сам Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет тюремное заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая 2022 года по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
https://ria.ru/20230318/moldaviya-1858789897.html
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в мире, молдавия, россия, илан шор, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Илан Шор, Майя Санду
Шор призвал сторонников продолжить борьбу против произвола властей Молдавии
Молдавский оппозиционер Шор призвал сторонников продолжить борьбу против произвола властей
КИШИНЕВ, 20 мар – РИА Новости.
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор призвал своих сторонников продолжить борьбу против произвола властей, соответствующее видеообращение политик опубликовал
в понедельник.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
снова обвинила оппозицию, в частности партию "Шор", в связях с Россией
и в дестабилизации ситуации в стране, призвав правительство "решительно реагировать на соответствующие попытки".
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"Сегодня нам приходится бороться против бедности, в которую вогнала действующая власть во главе с Санду весь молдавский народ, нам приходится бороться против произвола руководства страны и узурпации власти. Мы сегодня боремся за свободную Молдавию, за ее процветание, за то, чтобы у каждого гражданина были деньги в кармане и чтобы каждый ее житель чувствовал себя защищенным", - сказал Шор в ходе видеообращения, которое он разместил в своем телеграм-канале.
Политик отметил, что сторонникам его партии "приходится пройти через нелегкие испытания, противозаконные действия и аресты", чтобы в итоге доказать свою правоту.
"Эта власть создала самую захваченную юстицию. Кроме того, у граждан отобрали ценности, которыми жили наши родители… Вопрос – во имя чего? Взамен на что? На виртуальную реальность, которой нет, показали нам европейскую картинку, помахали перед нами фантиком и отобрали", - добавил он.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста против роста цен и повышения тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Сам Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет тюремное заключение. В июне 2017 года он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в банковских махинациях. Шор опротестовал этот приговор, ему запретили покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава политической партии "Шор" стал депутатом, а затем покинул страну, после чего его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с отъездом политика, он объявлен в международный розыск. Несмотря на это, во время досрочных парламентских выборов в июле 2021 года Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая 2022 года по инициативе генпрокуратуры Шора снова лишили иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
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