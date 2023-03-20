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Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов - РИА Новости, 20.03.2023
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18:56 20.03.2023 (обновлено: 18:57 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/probki-1859277556.html
Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов
Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов - РИА Новости, 20.03.2023
Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов
Пробки в Москве в понедельник вечером достигли максимальных десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:56
2023-03-20T18:57
москва
россия
си цзиньпин
садовое кольцо (москва)
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пробки в Москве в понедельник вечером достигли максимальных десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". В серьезных пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере, юге, юго-востоке. Практически не едут Москворецкая, Кремлевская, Софийская, Болотная, Пречистенская набережные. Лучше объезжать и Бульварное кольцо - движение плотное от Яузского до Сретенского бульвара, а также на Тверском бульваре. Затруднения есть на улицах Большая Никитская, Большая Лубянка, Сретенка, Покровка. Довольно плотно на отдельных участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно - на юге, севере и северо-западе. На МКАД движение относительно спокойное, небольшие затруднения есть на южном и северо-западном участках. Вылетные магистрали едут без значительных затруднений. В понедельник в Москву прибыл глава Китая Си Цзиньпин, он посещает Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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москва
россия
садовое кольцо (москва)
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москва, россия, си цзиньпин, садовое кольцо (москва), общество
Москва, Россия, Си Цзиньпин, Садовое кольцо (Москва), Общество
Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов

Яндекс.Карты: пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобили едут в плотном потоке по одной из улиц в Москве
Автомобили едут в плотном потоке по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобили едут в плотном потоке по одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пробки в Москве в понедельник вечером достигли максимальных десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
В серьезных пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере, юге, юго-востоке.
Практически не едут Москворецкая, Кремлевская, Софийская, Болотная, Пречистенская набережные. Лучше объезжать и Бульварное кольцо - движение плотное от Яузского до Сретенского бульвара, а также на Тверском бульваре. Затруднения есть на улицах Большая Никитская, Большая Лубянка, Сретенка, Покровка.
Довольно плотно на отдельных участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно - на юге, севере и северо-западе.
На МКАД движение относительно спокойное, небольшие затруднения есть на южном и северо-западном участках. Вылетные магистрали едут без значительных затруднений.
В понедельник в Москву прибыл глава Китая Си Цзиньпин, он посещает Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
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