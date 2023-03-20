https://ria.ru/20230320/probki-1859277556.html

Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов

Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов - РИА Новости, 20.03.2023

Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов

Пробки в Москве в понедельник вечером достигли максимальных десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T18:56

2023-03-20T18:56

2023-03-20T18:57

москва

россия

си цзиньпин

садовое кольцо (москва)

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пробки в Москве в понедельник вечером достигли максимальных десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". В серьезных пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере, юге, юго-востоке. Практически не едут Москворецкая, Кремлевская, Софийская, Болотная, Пречистенская набережные. Лучше объезжать и Бульварное кольцо - движение плотное от Яузского до Сретенского бульвара, а также на Тверском бульваре. Затруднения есть на улицах Большая Никитская, Большая Лубянка, Сретенка, Покровка. Довольно плотно на отдельных участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно - на юге, севере и северо-западе. На МКАД движение относительно спокойное, небольшие затруднения есть на южном и северо-западном участках. Вылетные магистрали едут без значительных затруднений. В понедельник в Москву прибыл глава Китая Си Цзиньпин, он посещает Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

https://ria.ru/20230320/moskva-1859034858.html

москва

россия

садовое кольцо (москва)

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москва, россия, си цзиньпин, садовое кольцо (москва), общество