https://ria.ru/20230320/probki-1859277556.html
Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов
Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов - РИА Новости, 20.03.2023
Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов
Пробки в Москве в понедельник вечером достигли максимальных десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:56
2023-03-20T18:56
2023-03-20T18:57
москва
россия
си цзиньпин
садовое кольцо (москва)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841751361_0:17:3030:1721_1920x0_80_0_0_54096a278654ce9ee37731615b48db20.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пробки в Москве в понедельник вечером достигли максимальных десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". В серьезных пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере, юге, юго-востоке. Практически не едут Москворецкая, Кремлевская, Софийская, Болотная, Пречистенская набережные. Лучше объезжать и Бульварное кольцо - движение плотное от Яузского до Сретенского бульвара, а также на Тверском бульваре. Затруднения есть на улицах Большая Никитская, Большая Лубянка, Сретенка, Покровка. Довольно плотно на отдельных участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно - на юге, севере и северо-западе. На МКАД движение относительно спокойное, небольшие затруднения есть на южном и северо-западном участках. Вылетные магистрали едут без значительных затруднений. В понедельник в Москву прибыл глава Китая Си Цзиньпин, он посещает Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
https://ria.ru/20230320/moskva-1859034858.html
москва
россия
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841751361_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_dbd390055d7248df7736f6f402f75abd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, си цзиньпин, садовое кольцо (москва), общество
Москва, Россия, Си Цзиньпин, Садовое кольцо (Москва), Общество
Пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов
Яндекс.Карты: пробки в Москве в понедельник вечером достигли десяти баллов
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Пробки в Москве в понедельник вечером достигли максимальных десяти баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты"
.
В серьезных пробках стоит Садовое кольцо
и на внешней, и на внутренней стороне, наибольшие затруднения - на севере, юге, юго-востоке.
Практически не едут Москворецкая, Кремлевская, Софийская, Болотная, Пречистенская набережные. Лучше объезжать и Бульварное кольцо - движение плотное от Яузского до Сретенского бульвара, а также на Тверском бульваре. Затруднения есть на улицах Большая Никитская, Большая Лубянка, Сретенка, Покровка.
Довольно плотно на отдельных участках Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно - на юге, севере и северо-западе.
На МКАД движение относительно спокойное, небольшие затруднения есть на южном и северо-западном участках. Вылетные магистрали едут без значительных затруднений.
В понедельник в Москву прибыл глава Китая Си Цзиньпин
, он посещает Россию
20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Московские набережные начали готовить к открытию навигации