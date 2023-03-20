https://ria.ru/20230320/prezident-1859074151.html

Ле Пен допустила, что снова будет баллотироваться в президенты Франции

Ле Пен допустила, что снова будет баллотироваться в президенты Франции - РИА Новости, 20.03.2023

Ле Пен допустила, что снова будет баллотироваться в президенты Франции

Французский политик Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции крайне правой партии "Национальное объединение", заявила в интервью радиостанции RTL, что не... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:26

2023-03-20T12:26

2023-03-20T13:14

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франция

марин ле пен

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Французский политик Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции крайне правой партии "Национальное объединение", заявила в интервью радиостанции RTL, что не хотела бы быть премьер-министром, но может в четвертый раз выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Так Ле Пен ответила на вопрос, согласилась бы она возглавить правительство, если ее партия победит на следующих парламентских выборах."Нет, я не пошла бы в Матиньонский дворец. <...> Поскольку я уже трижды была кандидатом на пост президента, возможно, я буду баллотироваться и в четвертый раз, решение пока не принято", — сказала она. По словам Ле Пен, среди членов "Национального объединения" есть те, кто мог бы стать премьером, но называть конкретные имена она не стала. "Я совершенно не боюсь власти, я жду ее с нетерпением, чтобы показать французам, что мы способны довести до конца те реформы, которых они ждут, и что мы можем в сравнительно краткие сроки принести очень хорошие результаты для страны, для их безопасности, для их процветания и для защиты их идентичности", — подчеркнула политик. Ле Пен баллотировалась в президенты в 2012, 2017 и 2022 годах. В двух последних случаях она выходила во второй тур, но оба раза уступала Эммануэлю Макрону. Следующие президентские выборы должны пройти во Франции 2027 году.

https://ria.ru/20221124/vooruzheniya-1833814599.html

https://ria.ru/20230131/nato-1848797470.html

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в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон