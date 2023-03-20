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Ле Пен допустила, что снова будет баллотироваться в президенты Франции - РИА Новости, 20.03.2023
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12:26 20.03.2023 (обновлено: 13:14 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/prezident-1859074151.html
Ле Пен допустила, что снова будет баллотироваться в президенты Франции
Ле Пен допустила, что снова будет баллотироваться в президенты Франции - РИА Новости, 20.03.2023
Ле Пен допустила, что снова будет баллотироваться в президенты Франции
Французский политик Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции крайне правой партии "Национальное объединение", заявила в интервью радиостанции RTL, что не... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:26
2023-03-20T13:14
в мире
франция
марин ле пен
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Французский политик Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции крайне правой партии "Национальное объединение", заявила в интервью радиостанции RTL, что не хотела бы быть премьер-министром, но может в четвертый раз выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства. Так Ле Пен ответила на вопрос, согласилась бы она возглавить правительство, если ее партия победит на следующих парламентских выборах."Нет, я не пошла бы в Матиньонский дворец. &lt;...&gt; Поскольку я уже трижды была кандидатом на пост президента, возможно, я буду баллотироваться и в четвертый раз, решение пока не принято", — сказала она. По словам Ле Пен, среди членов "Национального объединения" есть те, кто мог бы стать премьером, но называть конкретные имена она не стала. "Я совершенно не боюсь власти, я жду ее с нетерпением, чтобы показать французам, что мы способны довести до конца те реформы, которых они ждут, и что мы можем в сравнительно краткие сроки принести очень хорошие результаты для страны, для их безопасности, для их процветания и для защиты их идентичности", — подчеркнула политик. Ле Пен баллотировалась в президенты в 2012, 2017 и 2022 годах. В двух последних случаях она выходила во второй тур, но оба раза уступала Эммануэлю Макрону. Следующие президентские выборы должны пройти во Франции 2027 году.
https://ria.ru/20221124/vooruzheniya-1833814599.html
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в мире, франция, марин ле пен, эммануэль макрон
В мире, Франция, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
Ле Пен допустила, что снова будет баллотироваться в президенты Франции

Ле Пен не исключила возможности баллотироваться на пост президента Франции в четвертый раз

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Французский политик Марин Ле Пен, лидер парламентской фракции крайне правой партии "Национальное объединение", заявила в интервью радиостанции RTL, что не хотела бы быть премьер-министром, но может в четвертый раз выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.
Так Ле Пен ответила на вопрос, согласилась бы она возглавить правительство, если ее партия победит на следующих парламентских выборах.
"Нет, я не пошла бы в Матиньонский дворец. <...> Поскольку я уже трижды была кандидатом на пост президента, возможно, я буду баллотироваться и в четвертый раз, решение пока не принято", — сказала она.
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По словам Ле Пен, среди членов "Национального объединения" есть те, кто мог бы стать премьером, но называть конкретные имена она не стала.
"Я совершенно не боюсь власти, я жду ее с нетерпением, чтобы показать французам, что мы способны довести до конца те реформы, которых они ждут, и что мы можем в сравнительно краткие сроки принести очень хорошие результаты для страны, для их безопасности, для их процветания и для защиты их идентичности", — подчеркнула политик.
Ле Пен баллотировалась в президенты в 2012, 2017 и 2022 годах. В двух последних случаях она выходила во второй тур, но оба раза уступала Эммануэлю Макрону. Следующие президентские выборы должны пройти во Франции 2027 году.
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