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Путин поручил создать программу по профилактике преступлений среди молодежи - РИА Новости, 20.03.2023
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14:17 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/prestupleniya-1859126192.html
Путин поручил создать программу по профилактике преступлений среди молодежи
Путин поручил создать программу по профилактике преступлений среди молодежи - РИА Новости, 20.03.2023
Путин поручил создать программу по профилактике преступлений среди молодежи
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и администрации разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных проявлений в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:17
2023-03-20T14:17
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и администрации разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных проявлений в молодежной среде. "Крайне важной задачей остается борьба с преступностью. Отдача от этой работы должна год от года повышаться, результаты расти. Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделять предупреждению подростковой преступности. Здесь также крайне важен всесторонний, системный подход, поэтому поручил правительству и администрации президента России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных проявлений в молодежной среде", - сказал глава государства на коллегии МВД.
https://ria.ru/20230320/raskryvaemost-1859117289.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил создать программу по профилактике преступлений среди молодежи

Путин поручил разработать программу по профилактике преступлений в молодежной среде

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и администрации разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных проявлений в молодежной среде.
"Крайне важной задачей остается борьба с преступностью. Отдача от этой работы должна год от года повышаться, результаты расти. Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделять предупреждению подростковой преступности. Здесь также крайне важен всесторонний, системный подход, поэтому поручил правительству и администрации президента России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных проявлений в молодежной среде", - сказал глава государства на коллегии МВД.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений
Вчера, 13:57
 
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