https://ria.ru/20230320/prestupleniya-1859126192.html

Путин поручил создать программу по профилактике преступлений среди молодежи

Путин поручил создать программу по профилактике преступлений среди молодежи - РИА Новости, 20.03.2023

Путин поручил создать программу по профилактике преступлений среди молодежи

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и администрации разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных проявлений в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:17

2023-03-20T14:17

2023-03-20T14:17

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и администрации разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных проявлений в молодежной среде. "Крайне важной задачей остается борьба с преступностью. Отдача от этой работы должна год от года повышаться, результаты расти. Как и прежде, самое серьезное внимание следует уделять предупреждению подростковой преступности. Здесь также крайне важен всесторонний, системный подход, поэтому поручил правительству и администрации президента России разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных проявлений в молодежной среде", - сказал глава государства на коллегии МВД.

https://ria.ru/20230320/raskryvaemost-1859117289.html

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общество, россия, владимир путин