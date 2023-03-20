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Медведев назвал главный порок системы международного публичного права - РИА Новости, 20.03.2023
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08:13 20.03.2023 (обновлено: 11:19 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/pravo-1859027286.html
Медведев назвал главный порок системы международного публичного права
Медведев назвал главный порок системы международного публичного права - РИА Новости, 20.03.2023
Медведев назвал главный порок системы международного публичного права
В мире произошло окончательное обрушение системы международного права, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:13
2023-03-20T11:19
в мире
дмитрий медведев
международный уголовный суд
оон
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В мире произошло окончательное обрушение системы международного права, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.Главный порок, по мнению Медведева, заключается именно в неэффективности системы международного публичного права: страны не хотят исполнять акты Генассамблеи ООН, ветируют решения Совета Безопасности и покидают разные институты ООН. "Причина в их несправедливости, которая основана на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. ИБО PAR IN PAREM NON HABET IMPERIUM. Равный не имеет власти над равным", — подчеркнул Медведев.Далее он рассмотрел ситуацию с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Это решение, полагает Медведев, не имеет практической ценности, но может привести к чудовищным последствиям: краху основ и принципов права и мрачному закату всей системы международных отношений.Россия, как и другие страны — США, Китай, Индия, Израиль, — не признает юрисдикции МУС. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса об аресте российского лидера неприемлема, а любые решения суда ничтожны с точки зрения права.
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в мире, дмитрий медведев, международный уголовный суд, оон
В мире, Дмитрий Медведев, Международный уголовный суд, ООН
Медведев назвал главный порок системы международного публичного права

Медведев назвал главным пороком системы международного публичного права ее неэффективность

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В мире произошло окончательное обрушение системы международного права, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«

"Признаемся: она и раньше была не особо эффективна. Особенно ее международные институты. Лига Наций развалилась, СССР раздумывал над выходом из ООН, конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран", — написал он.

Главный порок, по мнению Медведева, заключается именно в неэффективности системы международного публичного права: страны не хотят исполнять акты Генассамблеи ООН, ветируют решения Совета Безопасности и покидают разные институты ООН.
"Причина в их несправедливости, которая основана на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. ИБО PAR IN PAREM NON HABET IMPERIUM. Равный не имеет власти над равным", — подчеркнул Медведев.
Далее он рассмотрел ситуацию с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Это решение, полагает Медведев, не имеет практической ценности, но может привести к чудовищным последствиям: краху основ и принципов права и мрачному закату всей системы международных отношений.
Россия, как и другие страны — США, Китай, Индия, Израиль, — не признает юрисдикции МУС. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса об аресте российского лидера неприемлема, а любые решения суда ничтожны с точки зрения права.
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