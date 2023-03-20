https://ria.ru/20230320/pravo-1859027286.html

Медведев назвал главный порок системы международного публичного права

Медведев назвал главный порок системы международного публичного права - РИА Новости, 20.03.2023

Медведев назвал главный порок системы международного публичного права

В мире произошло окончательное обрушение системы международного права, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:13

2023-03-20T08:13

2023-03-20T11:19

в мире

дмитрий медведев

международный уголовный суд

оон

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В мире произошло окончательное обрушение системы международного права, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.Главный порок, по мнению Медведева, заключается именно в неэффективности системы международного публичного права: страны не хотят исполнять акты Генассамблеи ООН, ветируют решения Совета Безопасности и покидают разные институты ООН. "Причина в их несправедливости, которая основана на недопустимости принуждения группой стран-суверенов таких же суверенных государств. ИБО PAR IN PAREM NON HABET IMPERIUM. Равный не имеет власти над равным", — подчеркнул Медведев.Далее он рассмотрел ситуацию с Международным уголовным судом (МУС), который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Это решение, полагает Медведев, не имеет практической ценности, но может привести к чудовищным последствиям: краху основ и принципов права и мрачному закату всей системы международных отношений.Россия, как и другие страны — США, Китай, Индия, Израиль, — не признает юрисдикции МУС. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса об аресте российского лидера неприемлема, а любые решения суда ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20230317/order-1858733459.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий медведев, международный уголовный суд, оон