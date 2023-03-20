Рейтинг@Mail.ru
Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 20.03.2023 (обновлено: 17:49 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/pozhar-1859250931.html
Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили
Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили - РИА Новости, 20.03.2023
Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили
Пожар на крыше двухэтажного здания с рестораном на юге Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:39
2023-03-20T17:49
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859252676_19:0:1662:924_1920x0_80_0_0_8ee1f58d8ce6d69d16b610d67e8000a8.png
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пожар на крыше двухэтажного здания с рестораном на юге Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее сообщалось о возгорании кровли здания на Каширском шоссе, на первом этаже которого находится магазин, а на втором – ресторан "Мти-Ели". По данным столичного главка, информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20230320/pozhar-1859250432.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859252676_224:0:1456:924_1920x0_80_0_0_538997f321327764bb0c18ca5218ba8d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили

В Москве полностью потушили пожар в здании с рестораном на Каширском шоссе

© Фото : МЧС РоссииПожар в хинкальной на Каширском шоссе в Москве
Пожар в хинкальной на Каширском шоссе в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : МЧС России
Пожар в хинкальной на Каширском шоссе в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пожар на крыше двухэтажного здания с рестораном на юге Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
«
"Происходило загорание мансардной части отдельно стоящего двухэтажного здания на общей площади около 300 квадратных метров. В 17.00 пожар ликвидирован", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о возгорании кровли здания на Каширском шоссе, на первом этаже которого находится магазин, а на втором – ресторан "Мти-Ели".
По данным столичного главка, информация о пострадавших не поступала.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В Казани при пожаре в доме погибла женщина
Вчера, 17:38
 
ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала