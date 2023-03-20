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Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили
Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили - РИА Новости, 20.03.2023
Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили
Пожар на крыше двухэтажного здания с рестораном на юге Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:39
2023-03-20T17:39
2023-03-20T17:49
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пожар на крыше двухэтажного здания с рестораном на юге Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее сообщалось о возгорании кровли здания на Каширском шоссе, на первом этаже которого находится магазин, а на втором – ресторан "Мти-Ели". По данным столичного главка, информация о пострадавших не поступала.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили
В Москве полностью потушили пожар в здании с рестораном на Каширском шоссе