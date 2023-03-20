https://ria.ru/20230320/pozhar-1859250931.html

Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили

Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили - РИА Новости, 20.03.2023

Пожар в здании с рестораном на юге Москвы полностью потушили

Пожар на крыше двухэтажного здания с рестораном на юге Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:39

2023-03-20T17:39

2023-03-20T17:49

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пожар на крыше двухэтажного здания с рестораном на юге Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее сообщалось о возгорании кровли здания на Каширском шоссе, на первом этаже которого находится магазин, а на втором – ресторан "Мти-Ели". По данным столичного главка, информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20230320/pozhar-1859250432.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия