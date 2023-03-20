https://ria.ru/20230320/pozhar-1859250432.html
В Казани при пожаре в доме погибла женщина
В Казани при пожаре в доме погибла женщина - РИА Новости, 20.03.2023
В Казани при пожаре в доме погибла женщина
Женщина погибла, мужчина и ребенок пострадали во время пожара в многоквартирном доме в Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:38
2023-03-20T17:38
2023-03-20T17:38
происшествия
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Женщина погибла, мужчина и ребенок пострадали во время пожара в многоквартирном доме в Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "В 15.21 поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме по улице Ноксинский спуск, дом 14 А, в Казани. На место выехали пожарные подразделения. Горели вещи и мебель в квартире на третьем этаже", - говорится в сообщении. На балкон горящей квартиры пожарные установили трехколенную лестницу, по которой спасли мужчину. Еще одно звено газодымозащитной службы пожарной охраны проникло в квартиру через подъезд по лестничному маршу и спасло из горящей квартиры ребенка. Пострадавшие мужчина и ребенок переданы медикам. Также в коридоре горящей квартиры пожарные обнаружили женщину без признаков жизни и передали ее медикам. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть. В 15.56 открытое горение было ликвидировано. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Причину пожара установят дознаватели госпожнадзора.
https://ria.ru/20230320/pozhar-1859046412.html
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происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани при пожаре в доме погибла женщина
МЧС: в Казани при пожаре в доме погибла женщина, мужчина и ребенок пострадали
КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости.
Женщина погибла, мужчина и ребенок пострадали во время пожара в многоквартирном доме в Казани, сообщает
главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 15.21 поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме по улице Ноксинский спуск, дом 14 А, в Казани. На место выехали пожарные подразделения. Горели вещи и мебель в квартире на третьем этаже", - говорится в сообщении.
В Иркутской области при пожаре погиб ребенок
На балкон горящей квартиры пожарные установили трехколенную лестницу, по которой спасли мужчину. Еще одно звено газодымозащитной службы пожарной охраны проникло в квартиру через подъезд по лестничному маршу и спасло из горящей квартиры ребенка.
Пострадавшие мужчина и ребенок переданы медикам.
Также в коридоре горящей квартиры пожарные обнаружили женщину без признаков жизни и передали ее медикам. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.
В 15.56 открытое горение было ликвидировано. Площадь горения составила 20 квадратных метров.
Причину пожара установят дознаватели госпожнадзора.
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