https://ria.ru/20230320/pozhar-1859250432.html

В Казани при пожаре в доме погибла женщина

В Казани при пожаре в доме погибла женщина - РИА Новости, 20.03.2023

В Казани при пожаре в доме погибла женщина

Женщина погибла, мужчина и ребенок пострадали во время пожара в многоквартирном доме в Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:38

2023-03-20T17:38

2023-03-20T17:38

происшествия

казань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЗАНЬ, 20 мар – РИА Новости. Женщина погибла, мужчина и ребенок пострадали во время пожара в многоквартирном доме в Казани, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "В 15.21 поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме по улице Ноксинский спуск, дом 14 А, в Казани. На место выехали пожарные подразделения. Горели вещи и мебель в квартире на третьем этаже", - говорится в сообщении. На балкон горящей квартиры пожарные установили трехколенную лестницу, по которой спасли мужчину. Еще одно звено газодымозащитной службы пожарной охраны проникло в квартиру через подъезд по лестничному маршу и спасло из горящей квартиры ребенка. Пострадавшие мужчина и ребенок переданы медикам. Также в коридоре горящей квартиры пожарные обнаружили женщину без признаков жизни и передали ее медикам. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали смерть. В 15.56 открытое горение было ликвидировано. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Причину пожара установят дознаватели госпожнадзора.

https://ria.ru/20230320/pozhar-1859046412.html

https://ria.ru/20230316/pozhar-1858293068.html

казань

россия

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происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)