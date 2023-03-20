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В Москве на Каширском шоссе загорелся ресторан
В Москве на Каширском шоссе загорелся ресторан - РИА Новости, 20.03.2023
В Москве на Каширском шоссе загорелся ресторан
На юге Москвы загорелась кровля двухэтажного здания с рестораном и магазином, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:46
2023-03-20T16:46
2023-03-20T17:34
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На юге Москвы загорелась кровля двухэтажного здания с рестораном и магазином, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация о возгорании кровли двухэтажного здания по адресу: Каширское шоссе, дом 40, корпус 2", — рассказал собеседник агентства. По его словам, на первом этаже здания находится магазин, а на втором — ресторан "Мти-Ели".Как сообщили в столичном главке МЧС, в 16:35 мск возгорание удалось локализовать на площади около 300 квадратных метров, а в 17:00 мск его полностью ликвидировали.Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.Сейчас движение в районе ЧП частично перекрыто, предупредил столичный департамент транспорта.
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Пожар в здании на юге Москвы. Кадры с места ЧП
Пожар в здании на юге Москвы. Кадры с места ЧП
2023-03-20T16:46
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве на Каширском шоссе загорелся ресторан
На юге Москвы загорелась кровля двухэтажного здания с рестораном "Мти-Ели"
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На юге Москвы загорелась кровля двухэтажного здания с рестораном и магазином, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступила информация о возгорании кровли двухэтажного здания по адресу: Каширское шоссе, дом 40, корпус 2", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на первом этаже здания находится магазин, а на втором — ресторан "Мти-Ели".
Как сообщили в столичном главке МЧС, в 16:35 мск возгорание удалось локализовать на площади около 300 квадратных метров, а в 17:00 мск его полностью ликвидировали.
Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.
Сейчас движение в районе ЧП частично перекрыто, предупредил столичный департамент транспорта.
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