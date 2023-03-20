https://ria.ru/20230320/pozhar-1859220268.html

В Москве на Каширском шоссе загорелся ресторан

В Москве на Каширском шоссе загорелся ресторан - РИА Новости, 20.03.2023

В Москве на Каширском шоссе загорелся ресторан

На юге Москвы загорелась кровля двухэтажного здания с рестораном и магазином, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:46

2023-03-20T16:46

2023-03-20T17:34

происшествия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На юге Москвы загорелась кровля двухэтажного здания с рестораном и магазином, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступила информация о возгорании кровли двухэтажного здания по адресу: Каширское шоссе, дом 40, корпус 2", — рассказал собеседник агентства. По его словам, на первом этаже здания находится магазин, а на втором — ресторан "Мти-Ели".Как сообщили в столичном главке МЧС, в 16:35 мск возгорание удалось локализовать на площади около 300 квадратных метров, а в 17:00 мск его полностью ликвидировали.Уточняется, что информация о пострадавших не поступала.Сейчас движение в районе ЧП частично перекрыто, предупредил столичный департамент транспорта.

https://ria.ru/20230320/gorenie-1859001098.html

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