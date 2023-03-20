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В Иркутской области при пожаре погиб ребенок - РИА Новости, 20.03.2023
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10:29 20.03.2023 (обновлено: 10:30 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/pozhar-1859046412.html
В Иркутской области при пожаре погиб ребенок
В Иркутской области при пожаре погиб ребенок - РИА Новости, 20.03.2023
В Иркутской области при пожаре погиб ребенок
Один ребенок погиб, второй получил ожоги в результате пожара, вспыхнувшего в Усть-Илимске из-за детской шалости, сообщает в понедельник СУСК по Иркутской... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:29
2023-03-20T10:30
происшествия
усть-илимск
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 20 мар – РИА Новости. Один ребенок погиб, второй получил ожоги в результате пожара, вспыхнувшего в Усть-Илимске из-за детской шалости, сообщает в понедельник СУСК по Иркутской области. Инцидент произошел в квартире на улице Профсоюзная, где двое детей остались без присмотра. По предварительным данным, причиной пожара могла стать детская шалость. Отец находился на работе, а мать ушла к соседям, оставив детей одних.
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происшествия, усть-илимск, иркутская область, россия
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Россия
В Иркутской области при пожаре погиб ребенок

В Усть-Илимске пятилетний мальчик погиб при пожаре, оставшись без присмотра

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 20 мар – РИА Новости. Один ребенок погиб, второй получил ожоги в результате пожара, вспыхнувшего в Усть-Илимске из-за детской шалости, сообщает в понедельник СУСК по Иркутской области.
Инцидент произошел в квартире на улице Профсоюзная, где двое детей остались без присмотра.
«
"В результате пожара погиб пятилетний мальчик. Спастись удалось лишь его восьмилетней сестре, которая получила ожоги. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказано в релизе.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать детская шалость. Отец находился на работе, а мать ушла к соседям, оставив детей одних.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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