https://ria.ru/20230320/pozhar-1859046412.html

В Иркутской области при пожаре погиб ребенок

В Иркутской области при пожаре погиб ребенок - РИА Новости, 20.03.2023

В Иркутской области при пожаре погиб ребенок

Один ребенок погиб, второй получил ожоги в результате пожара, вспыхнувшего в Усть-Илимске из-за детской шалости, сообщает в понедельник СУСК по Иркутской... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T10:29

2023-03-20T10:29

2023-03-20T10:30

происшествия

усть-илимск

иркутская область

россия

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ИРКУТСК, 20 мар – РИА Новости. Один ребенок погиб, второй получил ожоги в результате пожара, вспыхнувшего в Усть-Илимске из-за детской шалости, сообщает в понедельник СУСК по Иркутской области. Инцидент произошел в квартире на улице Профсоюзная, где двое детей остались без присмотра. По предварительным данным, причиной пожара могла стать детская шалость. Отец находился на работе, а мать ушла к соседям, оставив детей одних.

https://ria.ru/20230320/gorenie-1859001098.html

усть-илимск

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происшествия, усть-илимск, иркутская область, россия