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В Иркутской области при пожаре погиб ребенок
В Иркутской области при пожаре погиб ребенок - РИА Новости, 20.03.2023
В Иркутской области при пожаре погиб ребенок
Один ребенок погиб, второй получил ожоги в результате пожара, вспыхнувшего в Усть-Илимске из-за детской шалости, сообщает в понедельник СУСК по Иркутской... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:29
2023-03-20T10:29
2023-03-20T10:30
происшествия
усть-илимск
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 20 мар – РИА Новости. Один ребенок погиб, второй получил ожоги в результате пожара, вспыхнувшего в Усть-Илимске из-за детской шалости, сообщает в понедельник СУСК по Иркутской области. Инцидент произошел в квартире на улице Профсоюзная, где двое детей остались без присмотра. По предварительным данным, причиной пожара могла стать детская шалость. Отец находился на работе, а мать ушла к соседям, оставив детей одних.
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происшествия, усть-илимск, иркутская область, россия
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Россия
В Иркутской области при пожаре погиб ребенок
В Усть-Илимске пятилетний мальчик погиб при пожаре, оставшись без присмотра