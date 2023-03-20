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"Новый поход". Какие сигналы послали миру Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023
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19:36 20.03.2023 (обновлено: 20:55 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html
"Новый поход". Какие сигналы послали миру Путин и Си Цзиньпин
"Новый поход". Какие сигналы послали миру Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 20.03.2023
"Новый поход". Какие сигналы послали миру Путин и Си Цзиньпин
В Москве стартовал трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания. Китайского лидера в Кремле принял... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T19:36
2023-03-20T20:55
китай
россия
москва
владимир путин
юрий тавровский
си цзиньпин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве стартовал трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания. Китайского лидера в Кремле принял Владимир Путин. Главы государств сразу обменялись программными заявлениями.Дорогие друзьяБорт председателя Си приземлился в аэропорту Внуково в 12:59. У трапа военный оркестр исполнил гимны Китая и России. После этого высокий гость прошел вдоль почетного караула.Этот визит государственный — максимальный уровень по дипломатическому протоколу.Си девятый раз прилетает в нашу страну. Он был здесь и после первого избрания. Всего у председателя КНР и президента России почти полсотни личных встреч, включая переговоры на международных площадках, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) осенью прошлого года.Из Внуково кортеж направился в Кремль. Путин при встрече назвал китайского лидера "дорогим другом".Он впервые лично поздравил коллегу с переизбранием на пост главы государства. "Это стало возможным благодаря тому, что китайский народ и его представители по достоинству оценили вашу работу за предыдущие десятилетия", — подчеркнул Путин.По его словам, "за последние годы Китай совершил колоссальный рывок вперед в своем развитии" и Россия даже "немножко завидует"."Мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот: был, по-моему, 87 с небольшим — сейчас уже под 200, 185 миллиардов долларов. У нас очень много совместных задач, целей", — сказал президент.Он также напомнил о недавно подготовленном в Пекине плане мирного урегулирования на Украине. С этим документом в Москве "внимательно ознакомились" и намерены позднее обсудить."В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности", — выразил уверенность Путин."Я всегда называю вас моим дорогим другом", — начал свое приветствие Си."Китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, — отметил он. — Поскольку в этом есть историческая логика".Упомянув о своем переизбрании, председатель затронул и грядущие президентские выборы в России. "Уверен, российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях", — сказал Си. Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил: речь шла не о выдвижении Путина в президенты (об этом пока официально не заявлено), а об оценке китайским лидером таких перспектив."Я также вам очень признателен, что за все последние годы в отношении развития, строительства Китая вы всегда положительным образом к нам относитесь, всегда оказываете нам поддержку, и, конечно, мы это ощущаем, мы вам благодарны", — добавил Си.Меню и повесткаПосле этого главы государств беседовали тет-а-тет за закрытыми дверями. Общение продолжили за ужином. В меню было семь позиций: закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната. Основное блюдо — оленина с вишневым соусом и печорская нельма с овощами, на десерт — "Павлова". Напитки — российские вина "Усадьбы Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Западный склон".Основные переговоры пройдут 21 марта, сначала в узком составе, а затем в расширенном. Стороны обсудят не только экономическое взаимодействие, но и военно-техническое сотрудничество, а также подпишут ряд двусторонних соглашений.Нынешний визит организован с упором на максимальную результативность, пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков. "Протокольные штучки" не предусмотрены.Партнерство на десятилетияКак отметил в разговоре с РИА Новости профессор РУДН Юрий Тавровский, особую значимость визиту Си придает то, что это его первая зарубежная поездка после переизбрания в третий раз на пост председателя КНР."В Китае — следующий этап развития, "новый поход" после завершения десятилетней эпохи. Встреча в Москве способствует углублению долгосрочных отношений. Международная обстановка быстро меняется не в лучшую сторону и для России, и для Китая. И такое сближение становится стратегически и даже исторически необходимым", — рассуждает специалист.Украинский кризис вряд ли станет ключевой темой в переговорах. "На фоне всего остального это имеет лишь тактическое значение. Ситуация на Украине все равно разрешится — с участием или без участия Китая. А вот геостратегическое партнерство — это на десятилетия", — уточнил Тавровский.По словам востоковеда Алексея Виноградова, исход переговоров во многом зависит от сегодняшней встречи с глазу на глаз. В том числе — и дальнейшая реакция России на предложенный Пекином план мирного урегулирования на Украине."Это важная инициатива, демонстрирующая, что Пекин занимается глобальными проблемами. Китай способствовал стратегическому примирению Саудовской Аравии и Ирана. По конфликту на Украине у КНР тоже есть собственный взгляд", — говорит эксперт.Сам визит, и все, что уже прозвучало, — безусловно, сигнал коллективному Западу: у Москвы и Пекина действительно прочные отношения, подчеркивает востоковед. И это очень важный фактор международной политики: Китай не просто "не сдал" Россию, а, наоборот, продемонстрировал особое партнерство.
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китай, россия, москва, владимир путин, юрий тавровский, си цзиньпин, шос
Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Юрий Тавровский, Си Цзиньпин, ШОС

"Новый поход". Какие сигналы послали миру Путин и Си Цзиньпин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве стартовал трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания. Китайского лидера в Кремле принял Владимир Путин. Главы государств сразу обменялись программными заявлениями.

Дорогие друзья

Борт председателя Си приземлился в аэропорту Внуково в 12:59. У трапа военный оркестр исполнил гимны Китая и России. После этого высокий гость прошел вдоль почетного караула.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту
Этот визит государственный — максимальный уровень по дипломатическому протоколу.
Си девятый раз прилетает в нашу страну. Он был здесь и после первого избрания. Всего у председателя КНР и президента России почти полсотни личных встреч, включая переговоры на международных площадках, в том числе на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) осенью прошлого года.
Из Внуково кортеж направился в Кремль. Путин при встрече назвал китайского лидера "дорогим другом".
Он впервые лично поздравил коллегу с переизбранием на пост главы государства. "Это стало возможным благодаря тому, что китайский народ и его представители по достоинству оценили вашу работу за предыдущие десятилетия", — подчеркнул Путин.
По его словам, "за последние годы Китай совершил колоссальный рывок вперед в своем развитии" и Россия даже "немножко завидует".
"Мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот: был, по-моему, 87 с небольшим — сейчас уже под 200, 185 миллиардов долларов. У нас очень много совместных задач, целей", — сказал президент.
Он также напомнил о недавно подготовленном в Пекине плане мирного урегулирования на Украине. С этим документом в Москве "внимательно ознакомились" и намерены позднее обсудить.
"В целом наше взаимодействие на международной арене, безусловно, способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности", — выразил уверенность Путин.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
"Я всегда называю вас моим дорогим другом", — начал свое приветствие Си.
"Китайская сторона уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, — отметил он. — Поскольку в этом есть историческая логика".
Упомянув о своем переизбрании, председатель затронул и грядущие президентские выборы в России. "Уверен, российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях", — сказал Си. Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил: речь шла не о выдвижении Путина в президенты (об этом пока официально не заявлено), а об оценке китайским лидером таких перспектив.
"Я также вам очень признателен, что за все последние годы в отношении развития, строительства Китая вы всегда положительным образом к нам относитесь, всегда оказываете нам поддержку, и, конечно, мы это ощущаем, мы вам благодарны", — добавил Си.

Меню и повестка

После этого главы государств беседовали тет-а-тет за закрытыми дверями. Общение продолжили за ужином. В меню было семь позиций: закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчики с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем, шербет из граната. Основное блюдо — оленина с вишневым соусом и печорская нельма с овощами, на десерт — "Павлова". Напитки — российские вина "Усадьбы Дивноморское" 2020 года: "Восточный склон" и "Западный склон".
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
Основные переговоры пройдут 21 марта, сначала в узком составе, а затем в расширенном. Стороны обсудят не только экономическое взаимодействие, но и военно-техническое сотрудничество, а также подпишут ряд двусторонних соглашений.
Нынешний визит организован с упором на максимальную результативность, пояснил помощник российского президента Юрий Ушаков. "Протокольные штучки" не предусмотрены.

Партнерство на десятилетия

Как отметил в разговоре с РИА Новости профессор РУДН Юрий Тавровский, особую значимость визиту Си придает то, что это его первая зарубежная поездка после переизбрания в третий раз на пост председателя КНР.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
"В Китае — следующий этап развития, "новый поход" после завершения десятилетней эпохи. Встреча в Москве способствует углублению долгосрочных отношений. Международная обстановка быстро меняется не в лучшую сторону и для России, и для Китая. И такое сближение становится стратегически и даже исторически необходимым", — рассуждает специалист.
Украинский кризис вряд ли станет ключевой темой в переговорах. "На фоне всего остального это имеет лишь тактическое значение. Ситуация на Украине все равно разрешится — с участием или без участия Китая. А вот геостратегическое партнерство — это на десятилетия", — уточнил Тавровский.
По словам востоковеда Алексея Виноградова, исход переговоров во многом зависит от сегодняшней встречи с глазу на глаз. В том числе — и дальнейшая реакция России на предложенный Пекином план мирного урегулирования на Украине.
"Это важная инициатива, демонстрирующая, что Пекин занимается глобальными проблемами. Китай способствовал стратегическому примирению Саудовской Аравии и Ирана. По конфликту на Украине у КНР тоже есть собственный взгляд", — говорит эксперт.
Сам визит, и все, что уже прозвучало, — безусловно, сигнал коллективному Западу: у Москвы и Пекина действительно прочные отношения, подчеркивает востоковед. И это очень важный фактор международной политики: Китай не просто "не сдал" Россию, а, наоборот, продемонстрировал особое партнерство.
 
КитайРоссияМоскваВладимир ПутинЮрий ТавровскийСи ЦзиньпинШОС
 
 
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