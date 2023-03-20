https://ria.ru/20230320/pogoda-1859028038.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс семи градусов — это прогноз погоды для жителей Москвы на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:23
2023-03-20T08:23
2023-03-20T18:54
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс семи градусов — это прогноз погоды для жителей Москвы на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230313/vesna-1857099240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, александр синенков
Общество, Москва, Александр Синенков
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Синоптик Синенков: без осадков и до семи градусов тепла ожидается в Москве в понедельник
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс семи градусов — это прогноз погоды для жителей Москвы на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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"Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков. Максимальная температура — плюс пять-семь градусов, по области — от плюс трех до плюс восьми", — рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.
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