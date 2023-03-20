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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.03.2023
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08:23 20.03.2023 (обновлено: 18:54 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/pogoda-1859028038.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.03.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс семи градусов — это прогноз погоды для жителей Москвы на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:23
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общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс семи градусов — это прогноз погоды для жителей Москвы на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, александр синенков
Общество, Москва, Александр Синенков
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Синенков: без осадков и до семи градусов тепла ожидается в Москве в понедельник

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВесна в Москве
Весна в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс семи градусов — это прогноз погоды для жителей Москвы на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
«

"Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков. Максимальная температура — плюс пять-семь градусов, по области — от плюс трех до плюс восьми", — рассказал Синенков.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.
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