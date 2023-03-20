https://ria.ru/20230320/pogoda-1859028038.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 20.03.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до плюс семи градусов — это прогноз погоды для жителей Москвы на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:23

2023-03-20T08:23

2023-03-20T18:54

общество

москва

александр синенков

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс семи градусов — это прогноз погоды для жителей Москвы на понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-западный со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и к вечеру составит 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230313/vesna-1857099240.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, александр синенков