https://ria.ru/20230320/platezhi-1859073195.html

Ефимов: город освобождает предпринимателей от обеспечительных платежей

Ефимов: город освобождает предпринимателей от обеспечительных платежей - РИА Новости, 20.03.2023

Ефимов: город освобождает предпринимателей от обеспечительных платежей

В рамках антикризисной поддержки бизнеса столичные власти с начала года освободили уже семь предпринимателей от уплаты обеспечительных платежей по аренде... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:10

2023-03-20T12:10

2023-03-20T12:22

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В рамках антикризисной поддержки бизнеса столичные власти с начала года освободили уже семь предпринимателей от уплаты обеспечительных платежей по аренде столичной недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Обеспечительный платеж, действующий в столице с 2019 года, представляет собой предоплату за последние пять месяцев действия договора аренды городской недвижимости. Он позволяет городу минимизировать риски в случае недобросовестного поведения арендаторов.Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, 110 предпринимателей, которым город уже отменил обеспечительные платежи в рамках антикризисной поддержки, занимают 236 помещений общей площадью 42,8 тысячи квадратных метров.Воспользоваться мерой могут только те арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности в течение года, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230316/lekarstva-1858202735.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)