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Ефимов: город освобождает предпринимателей от обеспечительных платежей - РИА Новости, 20.03.2023
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12:10 20.03.2023 (обновлено: 12:22 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/platezhi-1859073195.html
Ефимов: город освобождает предпринимателей от обеспечительных платежей
Ефимов: город освобождает предпринимателей от обеспечительных платежей - РИА Новости, 20.03.2023
Ефимов: город освобождает предпринимателей от обеспечительных платежей
В рамках антикризисной поддержки бизнеса столичные власти с начала года освободили уже семь предпринимателей от уплаты обеспечительных платежей по аренде... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:10
2023-03-20T12:22
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В рамках антикризисной поддержки бизнеса столичные власти с начала года освободили уже семь предпринимателей от уплаты обеспечительных платежей по аренде столичной недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Обеспечительный платеж, действующий в столице с 2019 года, представляет собой предоплату за последние пять месяцев действия договора аренды городской недвижимости. Он позволяет городу минимизировать риски в случае недобросовестного поведения арендаторов.Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, 110 предпринимателей, которым город уже отменил обеспечительные платежи в рамках антикризисной поддержки, занимают 236 помещений общей площадью 42,8 тысячи квадратных метров.Воспользоваться мерой могут только те арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности в течение года, уточняется в сообщении.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: город освобождает предпринимателей от обеспечительных платежей

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В рамках антикризисной поддержки бизнеса столичные власти с начала года освободили уже семь предпринимателей от уплаты обеспечительных платежей по аренде столичной недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Обеспечительный платеж, действующий в столице с 2019 года, представляет собой предоплату за последние пять месяцев действия договора аренды городской недвижимости. Он позволяет городу минимизировать риски в случае недобросовестного поведения арендаторов.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Заммэра Ефимов: выпуск лекарств в Москве в январе вырос в два раза
16 марта, 09:10
Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, 110 предпринимателей, которым город уже отменил обеспечительные платежи в рамках антикризисной поддержки, занимают 236 помещений общей площадью 42,8 тысячи квадратных метров.
Воспользоваться мерой могут только те арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности в течение года, уточняется в сообщении.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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