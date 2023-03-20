https://ria.ru/20230320/platezhi-1859073195.html
Ефимов: город освобождает предпринимателей от обеспечительных платежей
Ефимов: город освобождает предпринимателей от обеспечительных платежей - РИА Новости, 20.03.2023
Ефимов: город освобождает предпринимателей от обеспечительных платежей
В рамках антикризисной поддержки бизнеса столичные власти с начала года освободили уже семь предпринимателей от уплаты обеспечительных платежей по аренде... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T12:10
2023-03-20T12:10
2023-03-20T12:22
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В рамках антикризисной поддержки бизнеса столичные власти с начала года освободили уже семь предпринимателей от уплаты обеспечительных платежей по аренде столичной недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Обеспечительный платеж, действующий в столице с 2019 года, представляет собой предоплату за последние пять месяцев действия договора аренды городской недвижимости. Он позволяет городу минимизировать риски в случае недобросовестного поведения арендаторов.Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, 110 предпринимателей, которым город уже отменил обеспечительные платежи в рамках антикризисной поддержки, занимают 236 помещений общей площадью 42,8 тысячи квадратных метров.Воспользоваться мерой могут только те арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности в течение года, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230316/lekarstva-1858202735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости
. В рамках антикризисной поддержки бизнеса столичные власти с начала года освободили уже семь предпринимателей от уплаты обеспечительных платежей по аренде столичной недвижимости, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
.
Обеспечительный платеж, действующий в столице с 2019 года, представляет собой предоплату за последние пять месяцев действия договора аренды городской недвижимости. Он позволяет городу минимизировать риски в случае недобросовестного поведения арендаторов.
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Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, 110 предпринимателей, которым город уже отменил обеспечительные платежи в рамках антикризисной поддержки, занимают 236 помещений общей площадью 42,8 тысячи квадратных метров.
Воспользоваться мерой могут только те арендаторы, которые исполняли свои обязательства и не имели задолженности в течение года, уточняется в сообщении.