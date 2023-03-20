https://ria.ru/20230320/pervoklassniki-1859210865.html
Почти 30 новых школ и 13 детсадов заработают в МО в 2023 году
Почти 30 новых школ и 13 детсадов заработают в МО в 2023 году - РИА Новости, 20.03.2023
Почти 30 новых школ и 13 детсадов заработают в МО в 2023 году
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев сообщил, что в 2023 году в регионе появятся 27 новых школ на 18 тысяч мест, а к 1 сентября... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:42
2023-03-20T16:42
2023-03-20T16:42
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859213945_0:449:2645:1937_1920x0_80_0_0_46e522968b169c4aa5b495adacc9a7e4.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости.Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев сообщил, что в 2023 году в регионе появятся 27 новых школ на 18 тысяч мест, а к 1 сентября откроются 13 детских садов, рассказал телеканал "360".Новые школы заработают в Королеве, Красногорске, "Митино парке", Одинцове, Мытищах, Погорелках, Чехове, в Новом Городке в Щелковском районе. По словам Локтева, ранее там не было учреждений общего образования в пешей доступности."Благодаря президентскому проекту только за последние три года за бюджет мы построили 78 школ. В рамках трех госпрограмм на этот год наметили реализацию 176 объектов", – сказал министр во время совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.Локтев добавил, что строить соцобъекты будут за счет бюджетных и внебюджетных средств. Благодаря появлению новых школ дети смогут перейти на односменный режим обучения.Что же касается детских садов, то их открытие запланировано в Серпухове, Ступине, Ленинском округе, Королеве, Люберцах, Котельниках, Одинцове, Волоколамске и Мытищах. На всех объектах специалисты уже приступили к отделочным работам."Мы реализуем программу по строительству детских садов. <…> По строительству мы красной зоны не видим, все объекты находятся в графике, мы их продолжаем контролировать. Сроки ввода будут соблюдены", –заключил Локтев.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859213945_0:64:2646:2048_1920x0_80_0_0_cbc9b7fcffe9c80f2cbaa4bddebc019e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости.
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев сообщил, что в 2023 году в регионе появятся 27 новых школ на 18 тысяч мест, а к 1 сентября откроются 13 детских садов, рассказал телеканал "360"
.
Новые школы заработают в Королеве, Красногорске, "Митино парке", Одинцове, Мытищах, Погорелках, Чехове, в Новом Городке в Щелковском районе. По словам Локтева, ранее там не было учреждений общего образования в пешей доступности.
"Благодаря президентскому проекту только за последние три года за бюджет мы построили 78 школ. В рамках трех госпрограмм на этот год наметили реализацию 176 объектов", – сказал министр во время совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Локтев добавил, что строить соцобъекты будут за счет бюджетных и внебюджетных средств. Благодаря появлению новых школ дети смогут перейти на односменный режим обучения.
Что же касается детских садов, то их открытие
запланировано в Серпухове, Ступине, Ленинском округе, Королеве, Люберцах, Котельниках, Одинцове, Волоколамске и Мытищах. На всех объектах специалисты уже приступили к отделочным работам.
"Мы реализуем программу по строительству детских садов. <…> По строительству мы красной зоны не видим, все объекты находятся в графике, мы их продолжаем контролировать. Сроки ввода будут соблюдены", –заключил Локтев.