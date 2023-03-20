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Почти 30 новых школ и 13 детсадов заработают в МО в 2023 году

Почти 30 новых школ и 13 детсадов заработают в МО в 2023 году - РИА Новости, 20.03.2023

Почти 30 новых школ и 13 детсадов заработают в МО в 2023 году

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев сообщил, что в 2023 году в регионе появятся 27 новых школ на 18 тысяч мест, а к 1 сентября... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:42

2023-03-20T16:42

2023-03-20T16:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости.Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев сообщил, что в 2023 году в регионе появятся 27 новых школ на 18 тысяч мест, а к 1 сентября откроются 13 детских садов, рассказал телеканал "360".Новые школы заработают в Королеве, Красногорске, "Митино парке", Одинцове, Мытищах, Погорелках, Чехове, в Новом Городке в Щелковском районе. По словам Локтева, ранее там не было учреждений общего образования в пешей доступности."Благодаря президентскому проекту только за последние три года за бюджет мы построили 78 школ. В рамках трех госпрограмм на этот год наметили реализацию 176 объектов", – сказал министр во время совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.Локтев добавил, что строить соцобъекты будут за счет бюджетных и внебюджетных средств. Благодаря появлению новых школ дети смогут перейти на односменный режим обучения.Что же касается детских садов, то их открытие запланировано в Серпухове, Ступине, Ленинском округе, Королеве, Люберцах, Котельниках, Одинцове, Волоколамске и Мытищах. На всех объектах специалисты уже приступили к отделочным работам."Мы реализуем программу по строительству детских садов. <…> По строительству мы красной зоны не видим, все объекты находятся в графике, мы их продолжаем контролировать. Сроки ввода будут соблюдены", –заключил Локтев.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)