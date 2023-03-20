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Во Львовской области демонтировали памятники советским воинам
Во Львовской области демонтировали памятники советским воинам - РИА Новости, 20.03.2023
Во Львовской области демонтировали памятники советским воинам
Памятник на братской могиле советских воинов в поселке Меденичи и монумент советским летчикам в селе Опоры Дрогобычского района Львовской области демонтировали... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T20:08
2023-03-20T20:08
2023-03-20T20:08
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Памятник на братской могиле советских воинов в поселке Меденичи и монумент советским летчикам в селе Опоры Дрогобычского района Львовской области демонтировали в рамках декоммунизации, сообщили в понедельник в Дрогобычской районной военной администрации. "Активно продолжается процесс декоммунизации. Как отметил Михаил Гук, юрист Меденичского поселкового совета, на прошлой неделе в селе Опоры демонтировали два памятника. Один из них был посвящен советским летчикам, другой – москвофилу и коммунисту Кузьме Пелехатому. Кроме того, 17 марта в Меденичах демонтировали братскую могилу советских воинов", - говорится в сообщении на сайте администрации. Уточняется, что в настоящее время продолжается подготовка к демонтажу еще восьми объектов. Кроме того, планируется переименовать две улицы Победы и улицу Гагарина в разных населенных пунктах района. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230315/demontazh-1858138041.html
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в мире, украина, львовская область, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Львовская область, Россия, Сергей Лавров
Во Львовской области демонтировали памятники советским воинам
В Меденичи и Опорах во Львовской области демонтировали памятники советским воинам