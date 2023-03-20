https://ria.ru/20230320/pamyatnik-1859297055.html

Во Львовской области демонтировали памятники советским воинам

Во Львовской области демонтировали памятники советским воинам - РИА Новости, 20.03.2023

Во Львовской области демонтировали памятники советским воинам

Памятник на братской могиле советских воинов в поселке Меденичи и монумент советским летчикам в селе Опоры Дрогобычского района Львовской области демонтировали... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:08

2023-03-20T20:08

2023-03-20T20:08

в мире

украина

львовская область

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859293594_0:516:1200:1191_1920x0_80_0_0_248dc3249e6a66980b029d8a90fdf2a2.jpg

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Памятник на братской могиле советских воинов в поселке Меденичи и монумент советским летчикам в селе Опоры Дрогобычского района Львовской области демонтировали в рамках декоммунизации, сообщили в понедельник в Дрогобычской районной военной администрации. "Активно продолжается процесс декоммунизации. Как отметил Михаил Гук, юрист Меденичского поселкового совета, на прошлой неделе в селе Опоры демонтировали два памятника. Один из них был посвящен советским летчикам, другой – москвофилу и коммунисту Кузьме Пелехатому. Кроме того, 17 марта в Меденичах демонтировали братскую могилу советских воинов", - говорится в сообщении на сайте администрации. Уточняется, что в настоящее время продолжается подготовка к демонтажу еще восьми объектов. Кроме того, планируется переименовать две улицы Победы и улицу Гагарина в разных населенных пунктах района. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230315/demontazh-1858138041.html

https://ria.ru/20230225/byust-1854317528.html

украина

львовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, львовская область, россия, сергей лавров