https://ria.ru/20230320/palestina-1859318285.html

Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах

Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах - РИА Новости, 20.03.2023

Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах

В госдепартаменте США до сих пор не успели ознакомиться с заявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что не существует таких людей, как... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T22:19

2023-03-20T22:19

2023-03-20T22:19

в мире

израиль

вашингтон (штат)

сша

биньямин нетаньяху

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА новости. В госдепартаменте США до сих пор не успели ознакомиться с заявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что не существует таких людей, как палестинцы, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. "Я не видел конкретно этих комментариев", - сказал он журналистам на вопрос о заявлении Смотрича в отношении палестинцев. В понедельник арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал видео и цитаты выступления Смотрича во время его визита в Израиль в воскресенье. В частности, глава минфина Израиля заявил, что "нет такой вещи, как палестинские люди". "Палестинский народ - это вымысел, которому менее ста лет", - цитирует телеканал слова министра. Ранее Смотрич уже выступал с резкими заявлениями в адрес палестинцев. Так, в конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город.

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

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в мире, израиль, вашингтон (штат), сша, биньямин нетаньяху, государственный департамент сша