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Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах - РИА Новости, 20.03.2023
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22:19 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/palestina-1859318285.html
Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах
Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах - РИА Новости, 20.03.2023
Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах
В госдепартаменте США до сих пор не успели ознакомиться с заявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что не существует таких людей, как... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T22:19
2023-03-20T22:19
в мире
израиль
вашингтон (штат)
сша
биньямин нетаньяху
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА новости. В госдепартаменте США до сих пор не успели ознакомиться с заявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что не существует таких людей, как палестинцы, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. "Я не видел конкретно этих комментариев", - сказал он журналистам на вопрос о заявлении Смотрича в отношении палестинцев. В понедельник арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал видео и цитаты выступления Смотрича во время его визита в Израиль в воскресенье. В частности, глава минфина Израиля заявил, что "нет такой вещи, как палестинские люди". "Палестинский народ - это вымысел, которому менее ста лет", - цитирует телеканал слова министра. Ранее Смотрич уже выступал с резкими заявлениями в адрес палестинцев. Так, в конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город.
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в мире, израиль, вашингтон (штат), сша, биньямин нетаньяху, государственный департамент сша
В мире, Израиль, Вашингтон (штат), США, Биньямин Нетаньяху, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах

Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра Смотрича о палестинцах

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА новости. В госдепартаменте США до сих пор не успели ознакомиться с заявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что не существует таких людей, как палестинцы, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.
"Я не видел конкретно этих комментариев", - сказал он журналистам на вопрос о заявлении Смотрича в отношении палестинцев.
В понедельник арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал видео и цитаты выступления Смотрича во время его визита в Израиль в воскресенье. В частности, глава минфина Израиля заявил, что "нет такой вещи, как палестинские люди".
"Палестинский народ - это вымысел, которому менее ста лет", - цитирует телеканал слова министра.
Ранее Смотрич уже выступал с резкими заявлениями в адрес палестинцев. Так, в конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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В миреИзраильВашингтон (штат)СШАБиньямин НетаньяхуГосударственный департамент США
 
 
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