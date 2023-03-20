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Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах
Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах - РИА Новости, 20.03.2023
Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах
В госдепартаменте США до сих пор не успели ознакомиться с заявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что не существует таких людей, как... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T22:19
2023-03-20T22:19
2023-03-20T22:19
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ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА новости. В госдепартаменте США до сих пор не успели ознакомиться с заявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что не существует таких людей, как палестинцы, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. "Я не видел конкретно этих комментариев", - сказал он журналистам на вопрос о заявлении Смотрича в отношении палестинцев. В понедельник арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал видео и цитаты выступления Смотрича во время его визита в Израиль в воскресенье. В частности, глава минфина Израиля заявил, что "нет такой вещи, как палестинские люди". "Палестинский народ - это вымысел, которому менее ста лет", - цитирует телеканал слова министра. Ранее Смотрич уже выступал с резкими заявлениями в адрес палестинцев. Так, в конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город.
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в мире, израиль, вашингтон (штат), сша, биньямин нетаньяху, государственный департамент сша
В мире, Израиль, Вашингтон (штат), США, Биньямин Нетаньяху, Государственный департамент США
Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра о палестинцах
Госдеп заявил, что не слышал слов израильского министра Смотрича о палестинцах
ВАШИНГТОН, 20 мар – РИА новости. В госдепартаменте США до сих пор не успели ознакомиться с заявлением министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича о том, что не существует таких людей, как палестинцы, сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.
"Я не видел конкретно этих комментариев", - сказал он журналистам на вопрос о заявлении Смотрича в отношении палестинцев.
В понедельник арабский телеканал Al-Jazeera опубликовал видео и цитаты выступления Смотрича во время его визита в Израиль в воскресенье. В частности, глава минфина Израиля заявил, что "нет такой вещи, как палестинские люди".
"Палестинский народ - это вымысел, которому менее ста лет", - цитирует телеканал слова министра.
Ранее Смотрич уже выступал с резкими заявлениями в адрес палестинцев. Так, в конце февраля двое израильтян были застрелены палестинским террористом в городе Хувара. После нападения Смотрич, один из самых высокопоставленных членов правительства Биньямина Нетаньяху
, заявил, что Израиль должен "стереть с лица земли" данный палестинский город.
Постамериканский мир наступает: уже на Ближнем Востоке