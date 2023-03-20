https://ria.ru/20230320/onkologiya-1859174403.html

Российские ученые узнали, как клетки опухоли могут выжить при химиотерапии

Российские ученые узнали, как клетки опухоли могут выжить при химиотерапии - РИА Новости, 20.03.2023

Российские ученые узнали, как клетки опухоли могут выжить при химиотерапии

Российские ученые выяснили, как опухолевые клетки могут выжить после химиотерапии: они могут "состариться", но не погибнуть, а затем "омолодиться", рассказали в РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:37

2023-03-20T15:37

2023-03-20T15:37

наука

открытия - риа наука

онкология

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

рак

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские ученые выяснили, как опухолевые клетки могут выжить после химиотерапии: они могут "состариться", но не погибнуть, а затем "омолодиться", рассказали в пресс-службе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, отметив, что такое знание открывает пути работе по предотвращению "перепрограммирования" опухоли. Работа специалистов новой учебно-исследовательской лаборатории "Хемоинформатика и молекулярное моделирование" Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ описана в статье "Старение клеток при терапии опухолей: механизмы и пути преодоления", опубликованной в журнале "Биохимия". Исследование проведено под руководством ведущего ученого-онколога, доктора медицинских наук Александра Штиля. "Под влиянием химиотерапии клетки опухоли могут "состариться", однако не умереть и затем опять "омолодиться". <...> Авторы статьи анализируют фундаментальные свойства клеток – пластичность и приспосабливаемость. У опухоли эти свойства особенно выражены, поэтому и болезнь столь коварна", - говорится в сообщении. В МИФИ пояснили, что в основе пластичности лежит способность клетки адаптироваться к многим раздражителям – иначе не было бы жизни, ее легко погубила бы неживая природа, а в основе адаптации – способность генов "перепрограммироваться": "молчать" или работать в зависимости от ситуации. Добавляется, что гены - не раз и навсегда заданное условие, они функционируют или "спят", и внешний раздражитель их активирует или не активирует, "как пианист выбирает правильные клавиши из "предсуществующих" для звучания мелодии, не просто шума". "Статья показывает, как опухолевые клетки способны выжить при химиотерапии - "состариться" - замедлить деление, притормозить обмен веществ, но не умереть. В отличие от человеческой старости, такое временное старение обратимо: опухоль залечит повреждения и вернется к "преступной деятельности". Сегодня наука получает инструменты, направленные на предотвращение перепрограммирования опухоли. Начаты попытки усилить действие химиотерапии и облучения при блокировании перепрограммирования генетического аппарата в опухолевых клетках", - сообщили в вузе.

https://ria.ru/20230213/rak-1851597865.html

https://ria.ru/20230201/rak-1848769884.html

https://ria.ru/20230302/lechenie-1855265927.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

открытия - риа наука, онкология, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", рак