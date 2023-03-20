https://ria.ru/20230320/odnoklassniki-1859057410.html
ОК запускают флагманское шоу о хобби с Сергеем Буруновым
ОК запускают флагманское шоу о хобби с Сергеем Буруновым - РИА Новости, 20.03.2023
ОК запускают флагманское шоу о хобби с Сергеем Буруновым
Одноклассники представили первое собственное шоу о хобби – "ОКнутые люди" с Сергеем Буруновым. Флагманский проект ОК посвящен уникальным увлечениям... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T11:14
2023-03-20T11:14
2023-03-20T11:14
одноклассники
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Одноклассники представили первое собственное шоу о хобби – "ОКнутые люди" с Сергеем Буруновым. Флагманский проект ОК посвящен уникальным увлечениям пользователей соцсети и станет первым в линейке оригинальных шоу, которые эксклюзивно появятся на платформе в 2023 году. Главные участники хобби-шоу — пользователи ОК, которые были отобраны в результате открытого кастинга и получили возможность продемонстрировать свои таланты на большой сцене, а также побороться за денежный приз для творческого развития. Теперь за их успехами будут следить миллионы пользователей ОК в еженедельном формате: выпуски шоу будут выходить эксклюзивно в официальной группе в ОК по вторникам, начиная с 28 марта. К участию в проекте ОК пригласили популярных блогеров и артистов, среди них: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Варвара Щербакова, Константин Ивлев, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин и другие. Они будут угадывать хобби пользователей и бороться друг с другом за приз для своей команды. В поддержку хобби-шоу с Сергеем Буруновым 20 марта Одноклассники запускают федеральную рекламную кампанию. В шоу и в рекламной кампании в его поддержку будет впервые продемонстрирован обновленный логотип ОК, который станет первым шагом к созданию новой айдентики и визуального стиля соцсети. Теперь логотип состоит из узнаваемого, но изменившегося символа и сокращенного названия бренда – ОК. Переход к написанию сокращенного названия от полного слова "Одноклассники" подчеркивает, что социальная сеть – это уже давно больше, чем просто поиск друзей. Новый оригинальный контент появится и в сервисе "Увлечения" в ОК, аудитория которого составляет уже более 20 млн пользователей ежемесячно. К своему обновлению соцсеть привлекла в сервис новых топовых блогеров Рунета в популярных тематиках: Лиса Рулит, Елизавета Шатилова, Екатерина Мезенова, Екатерина Величкина, Юлия Разина и другие.
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одноклассники
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Одноклассники представили первое собственное шоу о хобби – "ОКнутые люди" с Сергеем Буруновым. Флагманский проект ОК посвящен уникальным увлечениям пользователей соцсети и станет первым в линейке оригинальных шоу, которые эксклюзивно появятся на платформе в 2023 году.
Главные участники хобби-шоу — пользователи ОК, которые были отобраны в результате открытого кастинга и получили возможность продемонстрировать свои таланты на большой сцене, а также побороться за денежный приз для творческого развития. Теперь за их успехами будут следить миллионы пользователей ОК в еженедельном формате: выпуски шоу будут выходить эксклюзивно в официальной группе в ОК по вторникам, начиная с 28 марта.
К участию в проекте ОК пригласили популярных блогеров и артистов, среди них: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Варвара Щербакова, Константин Ивлев, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин и другие. Они будут угадывать хобби пользователей и бороться друг с другом за приз для своей команды. В поддержку хобби-шоу с Сергеем Буруновым 20 марта Одноклассники запускают федеральную рекламную кампанию.
Одноклассники запускают серию видеоуроков о трудоустройстве
В шоу и в рекламной кампании в его поддержку будет впервые продемонстрирован обновленный логотип ОК, который станет первым шагом к созданию новой айдентики и визуального стиля соцсети. Теперь логотип состоит из узнаваемого, но изменившегося символа и сокращенного названия бренда – ОК. Переход к написанию сокращенного названия от полного слова "Одноклассники" подчеркивает, что социальная сеть – это уже давно больше, чем просто поиск друзей.
Новый оригинальный контент появится и в сервисе "Увлечения" в ОК, аудитория которого составляет уже более 20 млн пользователей ежемесячно. К своему обновлению соцсеть привлекла в сервис новых топовых блогеров Рунета в популярных тематиках: Лиса Рулит, Елизавета Шатилова, Екатерина Мезенова, Екатерина Величкина, Юлия Разина и другие.