https://ria.ru/20230320/odessa-1859203629.html
В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией
В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в понедельник о задержании в Одессе бывшего сотрудника правоохранительных органов за государственную измену. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:24
2023-03-20T16:24
2023-03-20T16:24
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в понедельник о задержании в Одессе бывшего сотрудника правоохранительных органов за государственную измену. "СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который собирал разведданные о новых подразделениях сил обороны. Им оказался бывший правоохранитель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, задержанный, фамилия которого не называется, передавал данные о местах базирования украинских войск в Одесской и Николаевских областях. Мужчине сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858268649.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией
СБУ заявила о задержании в Одессе экс-силовика по подозрению в сотрудничестве с Россией