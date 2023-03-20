https://ria.ru/20230320/odessa-1859203629.html

В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией

В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.03.2023

В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в понедельник о задержании в Одессе бывшего сотрудника правоохранительных органов за государственную измену. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T16:24

2023-03-20T16:24

2023-03-20T16:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в понедельник о задержании в Одессе бывшего сотрудника правоохранительных органов за государственную измену. "СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который собирал разведданные о новых подразделениях сил обороны. Им оказался бывший правоохранитель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, задержанный, фамилия которого не называется, передавал данные о местах базирования украинских войск в Одесской и Николаевских областях. Мужчине сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858268649.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, одесса, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр