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В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/odessa-1859203629.html
В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией
В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 20.03.2023
В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в понедельник о задержании в Одессе бывшего сотрудника правоохранительных органов за государственную измену. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T16:24
2023-03-20T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесса
служба безопасности украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в понедельник о задержании в Одессе бывшего сотрудника правоохранительных органов за государственную измену. "СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который собирал разведданные о новых подразделениях сил обороны. Им оказался бывший правоохранитель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, задержанный, фамилия которого не называется, передавал данные о местах базирования украинских войск в Одесской и Николаевских областях. Мужчине сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
https://ria.ru/20230316/zaderzhanie-1858268649.html
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в мире, украина, одесса, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Служба безопасности Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Одессе бывшего силовика заподозрили в сотрудничестве с Россией

СБУ заявила о задержании в Одессе экс-силовика по подозрению в сотрудничестве с Россией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в понедельник о задержании в Одессе бывшего сотрудника правоохранительных органов за государственную измену.
"СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который собирал разведданные о новых подразделениях сил обороны. Им оказался бывший правоохранитель", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, задержанный, фамилия которого не называется, передавал данные о местах базирования украинских войск в Одесской и Николаевских областях.
Мужчине сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаСлужба безопасности УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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