https://ria.ru/20230320/obstrel-1859156124.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 20.03.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:02
2023-03-20T15:02
2023-03-20T15:02
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства. Ранее ведомство сообщило, что в 12.30 по указанному району было выпущено пять снарядов "натовского" калибра. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230319/ukraina-1858908568.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости.
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили
в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Дальнее – город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Ранее ведомство сообщило, что в 12.30 по указанному району было выпущено пять снарядов "натовского" калибра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине