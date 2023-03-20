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Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка
Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 20.03.2023
Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T07:47
2023-03-20T07:47
2023-03-20T07:47
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - сказано в сообщении в телеграм-канале представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230320/vagner-1859020647.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия
Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка