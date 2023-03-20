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Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:47 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/obstrel-1859024750.html
Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка
Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 20.03.2023
Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T07:47
2023-03-20T07:47
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - сказано в сообщении в телеграм-канале представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230320/vagner-1859020647.html
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия
Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили четыре снаряда по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРазрушения в многоквартирном жилом доме после обстрела со стороны ВСУ
Разрушения в многоквартирном жилом доме после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Разрушения в многоквартирном жилом доме после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - сказано в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссия
 
 
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