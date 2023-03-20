https://ria.ru/20230320/obstrel-1859024750.html

Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка

Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 20.03.2023

Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T07:47

2023-03-20T07:47

2023-03-20T07:47

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм", - сказано в сообщении в телеграм-канале представительства. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230320/vagner-1859020647.html

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донецкая народная республика

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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия