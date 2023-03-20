https://ria.ru/20230320/obschestvo-1859143982.html

Путин отметил важность сохранения единства общества

Путин отметил важность сохранения единства общества - РИА Новости, 20.03.2023

Путин отметил важность сохранения единства общества

Сохранение единства общества важно всегда, но в современных условиях эта задача приобретает особое значение, это решается прежде всего повышением... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:42

2023-03-20T14:42

2023-03-20T16:03

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сохранение единства общества важно всегда, но в современных условиях эта задача приобретает особое значение, это решается прежде всего повышением профессионализма - в работе с людьми нельзя допускать "чванства, непрофессионализма", заявил президент России Владимир Путин."Сохранение единства общества нашего, о котором я говорил в своем вступительном слове, это всегда важно, всегда. Но в современных условиях эта задача приобретает особое значение. Она решается, знаете, прежде всего чем? Повышением уровня вашего профессионализма, ни в коем случае в работе с людьми нельзя допускать чванства, непрофессионализма, несправедливости какой-то. Это самое важное, с этого нужно начинать", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД.

https://ria.ru/20230318/zapad-1858712636.html

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"В работе с людьми нельзя допускать несправедливости" – Путин о работе МВД "В работе с людьми нельзя допускать несправедливости" – Путин о работе МВД 2023-03-20T14:42 true PT1M27S

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россия, общество, владимир путин