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Путин отметил важность сохранения единства общества - РИА Новости, 20.03.2023
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14:42 20.03.2023 (обновлено: 16:03 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/obschestvo-1859143982.html
Путин отметил важность сохранения единства общества
Путин отметил важность сохранения единства общества - РИА Новости, 20.03.2023
Путин отметил важность сохранения единства общества
Сохранение единства общества важно всегда, но в современных условиях эта задача приобретает особое значение, это решается прежде всего повышением... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:42
2023-03-20T16:03
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сохранение единства общества важно всегда, но в современных условиях эта задача приобретает особое значение, это решается прежде всего повышением профессионализма - в работе с людьми нельзя допускать "чванства, непрофессионализма", заявил президент России Владимир Путин."Сохранение единства общества нашего, о котором я говорил в своем вступительном слове, это всегда важно, всегда. Но в современных условиях эта задача приобретает особое значение. Она решается, знаете, прежде всего чем? Повышением уровня вашего профессионализма, ни в коем случае в работе с людьми нельзя допускать чванства, непрофессионализма, несправедливости какой-то. Это самое важное, с этого нужно начинать", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД.
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"В работе с людьми нельзя допускать несправедливости" – Путин о работе МВД
"В работе с людьми нельзя допускать несправедливости" – Путин о работе МВД
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин отметил важность сохранения единства общества

Путин: сохранение единства общества важно всегда, сейчас задача получила особое значение

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сохранение единства общества важно всегда, но в современных условиях эта задача приобретает особое значение, это решается прежде всего повышением профессионализма - в работе с людьми нельзя допускать "чванства, непрофессионализма", заявил президент России Владимир Путин.
"Сохранение единства общества нашего, о котором я говорил в своем вступительном слове, это всегда важно, всегда. Но в современных условиях эта задача приобретает особое значение. Она решается, знаете, прежде всего чем? Повышением уровня вашего профессионализма, ни в коем случае в работе с людьми нельзя допускать чванства, непрофессионализма, несправедливости какой-то. Это самое важное, с этого нужно начинать", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД.
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