https://ria.ru/20230320/obrazovanie-1859260160.html

Губернатор Подмосковья: введем в работу 40 объектов образования в 2023 году

Губернатор Подмосковья: введем в работу 40 объектов образования в 2023 году - РИА Новости, 20.03.2023

Губернатор Подмосковья: введем в работу 40 объектов образования в 2023 году

Всего в Московской области построят и капитально отремонтируют 176 объектов образования в 2023 году, из них введут в работу 40 объектов, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:54

2023-03-20T17:54

2023-03-20T17:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

долгопрудный

истра

андрей воробьев

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Всего в Московской области построят и капитально отремонтируют 176 объектов образования в 2023 году, из них введут в работу 40 объектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. "На этот год у нас большие планы — построим и капитально отремонтируем 176 объектов образования: 100 школ, 68 садов и 8 колледжей. Из них за бюджет введем 40 объектов: 27 школ на 18 тысяч мест… 13 детских садов на 3,7 тысячи мест", - написал Воробьёв в своём телеграм-канале. Воробьёв отметил, что 40 объектов введутся в эксплуатацию к 1 сентября, в том числе большая школа на 2200 мест в "Гусарской балладе" и два образовательных кластера в Долгопрудном, Одинцове и Технолицей имени Долгих в Истре. "Сейчас в Подмосковье учатся 1 миллион 40 тысяч ребят. К началу осени традиционно ждем прибавление — еще 40 тысяч первоклашек и 20 тысяч дошколят. Поэтому продолжаем реализовывать программу по строительству школ и детских садов", - поделился губернатор. Глава Подмосковья добавил, что в 2024 году к 1 сентября введут в работу 22 школы на 21,6 тысячи мест и 15 детских садов на 4,6 тысячи мест.

https://realty.ria.ru/20230303/podmoskove-1855648473.html

московская область (подмосковье)

долгопрудный

истра

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), долгопрудный, истра, андрей воробьев