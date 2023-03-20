https://ria.ru/20230320/obrazovanie-1859260160.html
Губернатор Подмосковья: введем в работу 40 объектов образования в 2023 году
Губернатор Подмосковья: введем в работу 40 объектов образования в 2023 году - РИА Новости, 20.03.2023
Губернатор Подмосковья: введем в работу 40 объектов образования в 2023 году
Всего в Московской области построят и капитально отремонтируют 176 объектов образования в 2023 году, из них введут в работу 40 объектов, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:54
2023-03-20T17:54
2023-03-20T17:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
долгопрудный
истра
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Всего в Московской области построят и капитально отремонтируют 176 объектов образования в 2023 году, из них введут в работу 40 объектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. "На этот год у нас большие планы — построим и капитально отремонтируем 176 объектов образования: 100 школ, 68 садов и 8 колледжей. Из них за бюджет введем 40 объектов: 27 школ на 18 тысяч мест… 13 детских садов на 3,7 тысячи мест", - написал Воробьёв в своём телеграм-канале. Воробьёв отметил, что 40 объектов введутся в эксплуатацию к 1 сентября, в том числе большая школа на 2200 мест в "Гусарской балладе" и два образовательных кластера в Долгопрудном, Одинцове и Технолицей имени Долгих в Истре. "Сейчас в Подмосковье учатся 1 миллион 40 тысяч ребят. К началу осени традиционно ждем прибавление — еще 40 тысяч первоклашек и 20 тысяч дошколят. Поэтому продолжаем реализовывать программу по строительству школ и детских садов", - поделился губернатор. Глава Подмосковья добавил, что в 2024 году к 1 сентября введут в работу 22 школы на 21,6 тысячи мест и 15 детских садов на 4,6 тысячи мест.
https://realty.ria.ru/20230303/podmoskove-1855648473.html
московская область (подмосковье)
долгопрудный
истра
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), долгопрудный, истра, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Долгопрудный, Истра, Андрей Воробьев
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Всего в Московской области построят и капитально отремонтируют 176 объектов образования в 2023 году, из них введут в работу 40 объектов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
"На этот год у нас большие планы — построим и капитально отремонтируем 176 объектов образования: 100 школ, 68 садов и 8 колледжей. Из них за бюджет введем 40 объектов: 27 школ на 18 тысяч мест… 13 детских садов на 3,7 тысячи мест", - написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Воробьёв отметил, что 40 объектов введутся в эксплуатацию к 1 сентября, в том числе большая школа на 2200 мест в "Гусарской балладе" и два образовательных кластера в Долгопрудном
, Одинцове и Технолицей имени Долгих в Истре
.
"Сейчас в Подмосковье учатся 1 миллион 40 тысяч ребят. К началу осени традиционно ждем прибавление — еще 40 тысяч первоклашек и 20 тысяч дошколят. Поэтому продолжаем реализовывать программу по строительству школ и детских садов", - поделился губернатор.
Глава Подмосковья добавил, что в 2024 году к 1 сентября введут в работу 22 школы на 21,6 тысячи мест и 15 детских садов на 4,6 тысячи мест.
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