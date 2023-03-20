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В Новосибирской области благоустроили более 1,5 тысячи парков и дворов
В Новосибирской области благоустроили более 1,5 тысячи парков и дворов - РИА Новости, 20.03.2023
В Новосибирской области благоустроили более 1,5 тысячи парков и дворов
Более 360 общественных пространств и 1155 дворов благоустроили в Новосибирской области за последние шесть лет в ходе нацпроекта "Формирование комфортной... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T10:23
2023-03-20T10:23
2023-03-20T10:38
новосибирская область
новосибирск
андрей травников
общество
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Более 360 общественных пространств и 1155 дворов благоустроили в Новосибирской области за последние шесть лет в ходе нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает на сайте областная администрация. "До старта проекта в регионе благоустраивалось в год пять-шесть объектов, но в период с 2017-2018 годов их количество увеличилось многократно. В общей сложности за шесть лет преобразилось 361 общественное пространство. Благоустроены 1155 придомовых территорий", - говорится в сообщении. Так, в Новосибирске преобразились Михайловская набережная, Заельцовский парк, появился Дисперстный парк в Кировском районе. Кроме того, завершен масштабный проект по созданию нового парка у многофункционального комплекса "Сибирь-Арена". В свою очередь, председатель Общественного совета при МинЖКХ региона Александр Обрывко отметил, что федеральные проекты играют ключевую роль в выравнивании качества жизни между областным центром, малыми городами и селами. "В районных центрах строятся современные системы водоочистки и новые водозаборы, каждый год благоустраивается почти 200 объектов – дворов, парков и скверов, планово расселяется аварийное жилье. Все работы контролируются областными министерствами и лично губернатором. Объемы работ за последние пять лет выросли кратно", - сказал он.
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новосибирская область, новосибирск, андрей травников, общество
Новосибирская область, Новосибирск, Андрей Травников, Общество
В Новосибирской области благоустроили более 1,5 тысячи парков и дворов
Более 1,5 тысячи парков и дворов благоустроили в ходе нацпроекта в Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости.
Более 360 общественных пространств и 1155 дворов благоустроили в Новосибирской области за последние шесть лет в ходе нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", сообщает на сайте
областная администрация.
"До старта проекта в регионе благоустраивалось в год пять-шесть объектов, но в период с 2017-2018 годов их количество увеличилось многократно. В общей сложности за шесть лет преобразилось 361 общественное пространство. Благоустроены 1155 придомовых территорий", - говорится в сообщении.
Так, в Новосибирске преобразились Михайловская набережная, Заельцовский парк, появился Дисперстный парк в Кировском районе. Кроме того, завершен масштабный проект по созданию нового парка у многофункционального комплекса "Сибирь-Арена".
«
"Текущий 2023 год должен стать для региона годом новых подходов, чтобы все задачи, поставленные президентом, были решены нами качественно и своевременно. Это касается, в том числе, и наших подходов к благоустройству территорий", - заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе подведения промежуточных итогов реализации нацпроекта.
В свою очередь, председатель Общественного совета при МинЖКХ региона Александр Обрывко отметил, что федеральные проекты играют ключевую роль в выравнивании качества жизни между областным центром, малыми городами и селами.
"В районных центрах строятся современные системы водоочистки и новые водозаборы, каждый год благоустраивается почти 200 объектов – дворов, парков и скверов, планово расселяется аварийное жилье. Все работы контролируются областными министерствами и лично губернатором. Объемы работ за последние пять лет выросли кратно", - сказал он.