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Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству ГЛОНАСС и Beidou - РИА Новости, 20.03.2023
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21:14 20.03.2023
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Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству ГЛОНАСС и Beidou
Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству ГЛОНАСС и Beidou - РИА Новости, 20.03.2023
Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству ГЛОНАСС и Beidou
Правительство России поручило "Роскосмосу" и МИД провести с китайскими партнерами переговоры и создать подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T21:14
2023-03-20T21:14
россия
роскосмос
китай
глонасс (система навигации)
в мире
космос - риа наука
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России поручило "Роскосмосу" и МИД провести с китайскими партнерами переговоры и создать подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой навигации, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения. "Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" провести совместно с МИДом России переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе. "Стороны в рамках российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств учреждают подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой навигации", - говорится в предлагаемом к подписанию протоколе. Отмечается, что работа комиссии нужна для сотрудничества в сфере спутниковой навигации, а также обеспечения совместимости и взаимодополняемости российской навигационной системы ГЛОНАСС и китайской Beidou. Планируется совместное развитие дополнений к системам двух стран и мониторинг потребительских характеристик навигационных услуг. С российской стороны сопредседателем подкомиссии будет гендиректор "Роскосмоса", с китайской - председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе. Рабочие заседания будут проходить поочередно в РФ и КНР не реже раза в год.
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россия, роскосмос, китай, глонасс (система навигации), в мире, космос - риа наука
Россия, Роскосмос, Китай, ГЛОНАСС (система навигации), В мире, Космос - РИА Наука
Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству ГЛОНАСС и Beidou

Россия и КНР создадут подкомиссию по сотрудничеству спутниковой навигации ГЛОНАСС и Beidou

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России поручило "Роскосмосу" и МИД провести с китайскими партнерами переговоры и создать подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой навигации, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения.
"Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" провести совместно с МИДом России переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
"Стороны в рамках российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств учреждают подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой навигации", - говорится в предлагаемом к подписанию протоколе.
Отмечается, что работа комиссии нужна для сотрудничества в сфере спутниковой навигации, а также обеспечения совместимости и взаимодополняемости российской навигационной системы ГЛОНАСС и китайской Beidou. Планируется совместное развитие дополнений к системам двух стран и мониторинг потребительских характеристик навигационных услуг.
С российской стороны сопредседателем подкомиссии будет гендиректор "Роскосмоса", с китайской - председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе. Рабочие заседания будут проходить поочередно в РФ и КНР не реже раза в год.
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РоссияРоскосмосКитайГЛОНАСС (система навигации)В миреКосмос - РИА Наука
 
 
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