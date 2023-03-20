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Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству ГЛОНАСС и Beidou

Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству ГЛОНАСС и Beidou - РИА Новости, 20.03.2023

Россия и Китай создадут подкомиссию по сотрудничеству ГЛОНАСС и Beidou

Правительство России поручило "Роскосмосу" и МИД провести с китайскими партнерами переговоры и создать подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T21:14

2023-03-20T21:14

2023-03-20T21:14

россия

роскосмос

китай

глонасс (система навигации)

в мире

космос - риа наука

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Правительство России поручило "Роскосмосу" и МИД провести с китайскими партнерами переговоры и создать подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой навигации, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения. "Поручить государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" провести совместно с МИДом России переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе. "Стороны в рамках российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств учреждают подкомиссию по сотрудничеству в области спутниковой навигации", - говорится в предлагаемом к подписанию протоколе. Отмечается, что работа комиссии нужна для сотрудничества в сфере спутниковой навигации, а также обеспечения совместимости и взаимодополняемости российской навигационной системы ГЛОНАСС и китайской Beidou. Планируется совместное развитие дополнений к системам двух стран и мониторинг потребительских характеристик навигационных услуг. С российской стороны сопредседателем подкомиссии будет гендиректор "Роскосмоса", с китайской - председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе. Рабочие заседания будут проходить поочередно в РФ и КНР не реже раза в год.

https://ria.ru/20230310/antenny-1857015615.html

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россия, роскосмос, китай, глонасс (система навигации), в мире, космос - риа наука