https://ria.ru/20230320/nauka-1858343412.html

Парадоксальный уход. Ученые рассказали об эволюционных изменениях оленей

Парадоксальный уход. Ученые рассказали об эволюционных изменениях оленей - РИА Новости, 20.03.2023

Парадоксальный уход. Ученые рассказали об эволюционных изменениях оленей

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) исследовали, как дикие северные олени приспосабливаются к резкому изменению климата в Арктике. Наблюдения... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T03:00

2023-03-20T03:00

2023-03-20T03:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

наука

сибирский федеральный университет

арктика

таймыр

россия

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) исследовали, как дикие северные олени приспосабливаются к резкому изменению климата в Арктике. Наблюдения показали, что ареал их обитания смещается из тундры в леса Эвенкии, сроки миграции и поведение существенно изменились. Полученные данные помогут специалистам понять, как сохранить и бережно использовать уникальный биологический ресурс Севера России, сообщили в пресс-службе вуза.По словам исследователей, за последние годы в Арктике существенно изменился климат. Ученые несколько лет подряд фиксируют рекордно высокую годовую температуру за всю историю наблюдений в Северном полярном регионе.По прогнозам, к 2030 году Северный Ледовитый океан может полностью освободиться ото льда летом. По данным специалистов, за последние полвека Арктика теплеет в два раза быстрее, чем остальной мир. Наиболее быстро "нагревается" полуостров Таймыр.Такие глобальные изменения оказывают серьезное влияние на всю экосистему этих территорий, сообщили ученые СФУ. Чтобы сохранить биологическое разнообразие и не допустить вымирания уникальных видов, специалисты проводят масштабные исследования этого региона.Биологи вуза отметили, что дикие северные олени являются ключевым звеном всей экосистемы Арктики. Изменение климата оказывает серьезное влияние на этих животных. По их наблюдениям, за последнюю четверть века численность оленей таймыро-эвенкийской (таймырской) популяции сократилась с 900 до 320 тысяч.Биологи СФУ провели ряд экспедиций на севере Красноярского края, чтобы изучить пути миграции и состояние популяции оленей. По словам ученых, они использовали ошейники с системой спутникового мониторинга и встроенными GPS-приемниками. Это позволило наблюдать за перемещением северных оленей в течение года, выявить сезонные и другие особенности их поведения.Исследователи отметили, что если в 60-е годы ХХ века в летний период до 90% оленей обитало на Западном Таймыре, то сейчас большая их часть сместилась в центральную и восточную части полуострова. Кардинально изменились и сроки миграции. Общая продолжительность пребывания оленей в своем "родительском" доме сократилась с 7–8 месяцев до 60–65 дней. Появилось даже выражение "олени покидают Таймыр".По словам ученых, чтобы изучить состояние популяции диких оленей как можно более подробно, они использовали все доступные методы, включая молекулярно-генетические, химические и биохимические лабораторные исследования.Сохранение популяции этих уникальных животных в северных районах Красноярского края и республики Саха (Якутия) дает возможность не только сохранить арктическую природу, но и служит важным биологическим ресурсом для человека, отмечают исследователи.Дикий северный олень Таймыра и Эвенкии является объектом охоты, в том числе коренных малочисленных народов Сибири. Благодаря проведенной биологами СФУ работе установлены новые сроки охоты."На территории Таймыра охота открывается теперь не с 1 августа, а с 15-го, то есть после переправы основной части самок с сеголетками через главную водную преграду – реки Хета, Хатанга. Это уже приносит свои плоды. Мы видим стабилизацию численности диких северных оленей на новом уровне", – рассказал Савченко.Полученные данные использованы также при определении лимита (объема добычи для субъекта РФ) и квот (распределения добычи между закрепленными охотничьими угодьями).Работы выполнены в рамках проекта по оценке устойчивости арктических экосистем на основании исследования динамики состояния ключевых видов (белый медведь, морж, белая чайка, дикий северный олень) по заказу ПАО "НК "Роснефть"

https://ria.ru/20230302/nauka-1855129920.html

https://ria.ru/20230216/nauka-1852189238.html

https://ria.ru/20230110/nauka-1841878457.html

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университетская наука, навигатор абитуриента, наука, сибирский федеральный университет, арктика, таймыр, россия