https://ria.ru/20230320/nato-1859073930.html

Президент Чехии прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Президент Чехии прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 20.03.2023

Президент Чехии прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО

Странам Североатлантического альянса будет непросто принять единогласное решение о принятии Украины в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T12:25

2023-03-20T12:25

2023-03-20T12:25

в мире

украина

чехия

турция

владимир зеленский

петр павел

джейк салливан

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_a6ca1d8217801bee1d31942c31c7a262.jpg

ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. Странам Североатлантического альянса будет непросто принять единогласное решение о принятии Украины в НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью польской Rzeczpospolita. Отвечая на вопрос о единогласном решении и поддержке этого шага Венгрией и Турцией, чешский лидер выразил сомнение. "Честно говоря, я думаю, что это будет сложно. НАТО – это 30 стран. Надеюсь, что после саммита альянса будут 32. В такой группе принять общее решение сложно. Но, думаю, что через какое-то время, благодаря общим усилиям и некоторым странам, выступающим в роли адвокатов Украины, мы достигнем прогресса", - сказал он. По мнению президента Чехии, "Украина заслуживает принятия в НАТО", "выполняет условия". "Я сказал бы, что Украине выгоднее сначала стать членом ЕС, а затем членом НАТО", - добавил он, пояснив, что когда закончится конфликт, "начнется восстановление Украины", что приведет к быстрому принятию Украины в ЕС. "Экономические связи облегчат получение членства в НАТО в будущем", - сказал он. Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для старта переговоров странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Процесс вступления в союз в целом состоит из трех этапов, отмечала Еврокомиссия в своих материалах. Первый - официальное получение статуса кандидата, однако это не означает начала переговоров о членстве. Второй этап - переговоры, он может начаться лишь после единогласного утверждения странами союза переговорного мандата. Этот этап включает в себя принятие страной-кандидатом действующего законодательства ЕС и проведение необходимых реформ. Темп переговоров зависит от скорости реформ и процесса соответствия законам ЕС. Когда переговоры и сопутствующие реформы должным образом завершены, страна может вступить в ЕС. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230309/voennye-1856884189.html

https://ria.ru/20230224/nato-1854129447.html

https://ria.ru/20230224/shmygal-1854152654.html

украина

чехия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, чехия, турция, владимир зеленский, петр павел, джейк салливан, евросоюз, нато