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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 20.03.2023 (обновлено: 15:52 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/napravlenie-1859176548.html
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 20.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ
Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили более 50 украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:41
2023-03-20T15:52
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
в мире
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили более 50 украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-20", – говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях группировка войск "Восток" наносила удары авиации и вела артиллерийский огонь. Нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ

Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил России
Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боевая работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили более 50 украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-20", – говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях группировка войск "Восток" наносила удары авиации и вела артиллерийский огонь. Нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка в ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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