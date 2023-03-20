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На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ - РИА Новости, 20.03.2023
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ
Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили более 50 украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:41
2023-03-20T15:41
2023-03-20T15:52
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие на южно-донецком и запорожском направлениях уничтожили более 50 украинских военных, заявили в понедельник в Минобороны РФ."Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили свыше 50 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и одна гаубица Д-20", – говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южно-донецком и запорожском направлениях группировка войск "Восток" наносила удары авиации и вела артиллерийский огонь. Нанесено поражение подразделениям украинских военных в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка в ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, В мире
На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ
Минобороны: на Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 солдат ВСУ