https://ria.ru/20230320/mvd-1859161538.html

Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации

Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации - РИА Новости, 20.03.2023

Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации

Сотрудники МВД смело действовали в ходе проведения спецоперации и помогали эвакуировать людей из зон боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T15:12

2023-03-20T15:12

2023-03-20T15:13

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сотрудники МВД смело действовали в ходе проведения спецоперации и помогали эвакуировать людей из зон боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин. "Мужественно и смело действовали сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, в том числе помогали эвакуировать мирное население из зоны боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин на коллегии МВД.

https://ria.ru/20230320/donbass-1859154202.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество