https://ria.ru/20230320/mvd-1859161538.html
Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации
Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации - РИА Новости, 20.03.2023
Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации
Сотрудники МВД смело действовали в ходе проведения спецоперации и помогали эвакуировать людей из зон боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:12
2023-03-20T15:12
2023-03-20T15:13
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815635911_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_21968156794926f2f2d9a3208a8e0bd6.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сотрудники МВД смело действовали в ходе проведения спецоперации и помогали эвакуировать людей из зон боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин. "Мужественно и смело действовали сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, в том числе помогали эвакуировать мирное население из зоны боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин на коллегии МВД.
https://ria.ru/20230320/donbass-1859154202.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815635911_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d60130681a6f02de6c28fbee7cb33b7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации
Путин: сотрудники МВД смело действовали в ходе спецоперации и помогали при эвакуации людей