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Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации - РИА Новости, 20.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:12 20.03.2023 (обновлено: 15:13 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/mvd-1859161538.html
Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации
Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации - РИА Новости, 20.03.2023
Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации
Сотрудники МВД смело действовали в ходе проведения спецоперации и помогали эвакуировать людей из зон боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T15:12
2023-03-20T15:13
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сотрудники МВД смело действовали в ходе проведения спецоперации и помогали эвакуировать людей из зон боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин. "Мужественно и смело действовали сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, в том числе помогали эвакуировать мирное население из зоны боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин на коллегии МВД.
https://ria.ru/20230320/donbass-1859154202.html
россия
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Общество
Путин оценил участие сотрудников МВД в спецоперации

Путин: сотрудники МВД смело действовали в ходе спецоперации и помогали при эвакуации людей

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сотрудники МВД смело действовали в ходе проведения спецоперации и помогали эвакуировать людей из зон боевых действий, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мужественно и смело действовали сотрудники МВД в ходе проведения специальной военной операции, в том числе помогали эвакуировать мирное население из зоны боевых действий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин на коллегии МВД.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинОбщество
 
 
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