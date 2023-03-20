https://ria.ru/20230320/mvd-1859123918.html

МВД укрепило подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях

МВД укрепило подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях - РИА Новости, 20.03.2023

МВД укрепило подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях

Российская полиция укрепила подразделения на сопредельных с Украиной территориях, сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:12

2023-03-20T14:12

2023-03-20T14:19

россия

украина

донецкая народная республика

владимир колокольцев

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская полиция укрепила подразделения на сопредельных с Украиной территориях, сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев."В числе значимых факторов проведения СВО - наращивание странами Запада санкционного давления. На фоне угроз общественной безопасности были укреплены подразделения министерства на сопредельных с Украиной территориях", - сказал он в ходе расширенной коллегии ведомства.Колокольцев добавил, что с марта прошлого года было создано 15 сводных отрядов полиции, позднее еще два развернули в ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230320/mvd-1859123625.html

россия

украина

донецкая народная республика

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россия, украина, донецкая народная республика, владимир колокольцев