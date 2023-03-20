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МВД укрепило подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях - РИА Новости, 20.03.2023
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14:12 20.03.2023 (обновлено: 14:19 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/mvd-1859123918.html
МВД укрепило подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях
МВД укрепило подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях - РИА Новости, 20.03.2023
МВД укрепило подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях
Российская полиция укрепила подразделения на сопредельных с Украиной территориях, сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:12
2023-03-20T14:19
россия
украина
донецкая народная республика
владимир колокольцев
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская полиция укрепила подразделения на сопредельных с Украиной территориях, сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев."В числе значимых факторов проведения СВО - наращивание странами Запада санкционного давления. На фоне угроз общественной безопасности были укреплены подразделения министерства на сопредельных с Украиной территориях", - сказал он в ходе расширенной коллегии ведомства.Колокольцев добавил, что с марта прошлого года было создано 15 сводных отрядов полиции, позднее еще два развернули в ДНР и ЛНР.
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россия, украина, донецкая народная республика, владимир колокольцев
Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Колокольцев
МВД укрепило подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях

Колокольцев: МВД укрепило подразделения полиции на сопредельных с Украиной территориях

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российская полиция укрепила подразделения на сопредельных с Украиной территориях, сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В числе значимых факторов проведения СВО - наращивание странами Запада санкционного давления. На фоне угроз общественной безопасности были укреплены подразделения министерства на сопредельных с Украиной территориях", - сказал он в ходе расширенной коллегии ведомства.
Колокольцев добавил, что с марта прошлого года было создано 15 сводных отрядов полиции, позднее еще два развернули в ДНР и ЛНР.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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РоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир Колокольцев
 
 
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