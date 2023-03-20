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Путин оценил результаты работы МВД - РИА Новости, 20.03.2023
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14:11 20.03.2023 (обновлено: 19:16 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/mvd-1859123625.html
Путин оценил результаты работы МВД
Путин оценил результаты работы МВД - РИА Новости, 20.03.2023
Путин оценил результаты работы МВД
Президент РФ Владимир Путин в целом оценил результаты работы МВД РФ как положительные. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:11
2023-03-20T19:16
россия
общество
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в целом оценил результаты работы МВД РФ как положительные."В завершение хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников МВД за добросовестную работу. Время непростое, от всех требуется собранность и эффективность в работе. В целом, повторяю, результаты работы положительные, я желают вам успехов. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
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россия, общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Общество, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин оценил результаты работы МВД

Путин назвал результаты работы МВД положительными

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в целом оценил результаты работы МВД РФ как положительные.
"В завершение хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников МВД за добросовестную работу. Время непростое, от всех требуется собранность и эффективность в работе. В целом, повторяю, результаты работы положительные, я желают вам успехов. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин заявил, что удалось повысить раскрываемость преступлений
Вчера, 13:57
 
РоссияОбществоВладимир ПутинМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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