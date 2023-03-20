https://ria.ru/20230320/mvd-1859123625.html
Путин оценил результаты работы МВД
Путин оценил результаты работы МВД - РИА Новости, 20.03.2023
Путин оценил результаты работы МВД
Президент РФ Владимир Путин в целом оценил результаты работы МВД РФ как положительные. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T14:11
2023-03-20T14:11
2023-03-20T19:16
россия
общество
владимир путин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в целом оценил результаты работы МВД РФ как положительные."В завершение хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников МВД за добросовестную работу. Время непростое, от всех требуется собранность и эффективность в работе. В целом, повторяю, результаты работы положительные, я желают вам успехов. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
https://ria.ru/20230320/raskryvaemost-1859117289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Общество, Владимир Путин, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Путин оценил результаты работы МВД
Путин назвал результаты работы МВД положительными