https://ria.ru/20230320/mvd-1859123625.html

Путин оценил результаты работы МВД

Путин оценил результаты работы МВД - РИА Новости, 20.03.2023

Путин оценил результаты работы МВД

Президент РФ Владимир Путин в целом оценил результаты работы МВД РФ как положительные. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T14:11

2023-03-20T14:11

2023-03-20T19:16

россия

общество

владимир путин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в целом оценил результаты работы МВД РФ как положительные."В завершение хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников МВД за добросовестную работу. Время непростое, от всех требуется собранность и эффективность в работе. В целом, повторяю, результаты работы положительные, я желают вам успехов. Спасибо большое", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

https://ria.ru/20230320/raskryvaemost-1859117289.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, владимир путин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)