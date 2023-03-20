https://ria.ru/20230320/moskva-1859032123.html

Заммэра Ефимов: в Покровском-Стрешнево построят общественно-деловые объекты

Заммэра Ефимов: в Покровском-Стрешнево построят общественно-деловые объекты - РИА Новости, 20.03.2023

Заммэра Ефимов: в Покровском-Стрешнево построят общественно-деловые объекты

Социальные и деловые объекты появятся в районе Покровское-Стрешнево в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:15

2023-03-20T09:15

2023-03-20T09:15

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Социальные и деловые объекты появятся в районе Покровское-Стрешнево в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Сейчас территория района площадью почти 1,15 гектара, прилегающая к Полесскому проезду, используется неэффективно: там расположены склады, неиспользуемая автомобильная газозаправочная станция, а также пустырь.В департаменте городского имущества уточнили, что на месте этого участка появится помещение для Московского метро, медицинские учреждения, предприятия общепита, а также отделения банков, офисы и другие объекты инфраструктуры.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир ефимов (правительство москвы) , москва