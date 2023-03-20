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Заммэра Ефимов: в Покровском-Стрешнево построят общественно-деловые объекты
Заммэра Ефимов: в Покровском-Стрешнево построят общественно-деловые объекты - РИА Новости, 20.03.2023
Заммэра Ефимов: в Покровском-Стрешнево построят общественно-деловые объекты
Социальные и деловые объекты появятся в районе Покровское-Стрешнево в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:15
2023-03-20T09:15
2023-03-20T09:15
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Социальные и деловые объекты появятся в районе Покровское-Стрешнево в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Сейчас территория района площадью почти 1,15 гектара, прилегающая к Полесскому проезду, используется неэффективно: там расположены склады, неиспользуемая автомобильная газозаправочная станция, а также пустырь.В департаменте городского имущества уточнили, что на месте этого участка появится помещение для Московского метро, медицинские учреждения, предприятия общепита, а также отделения банков, офисы и другие объекты инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Социальные и деловые объекты появятся в районе Покровское-Стрешнево в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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"На неэффективно используемой территории района планируется построить около 35 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, что позволит создать более 850 тысяч рабочих мест. Объем вложений в реорганизацию участка оценивается почти в 3,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после сдачи новых площадей в эксплуатацию составит около 300 миллионов рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Сейчас территория района площадью почти 1,15 гектара, прилегающая к Полесскому проезду, используется неэффективно: там расположены склады, неиспользуемая автомобильная газозаправочная станция, а также пустырь.
В департаменте городского имущества уточнили, что на месте этого участка появится помещение для Московского метро, медицинские учреждения, предприятия общепита, а также отделения банков, офисы и другие объекты инфраструктуры.