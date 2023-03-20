Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск металлорежущих инструментов - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
08:07 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/moskva-1859026803.html
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск металлорежущих инструментов
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск металлорежущих инструментов - РИА Новости, 20.03.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск металлорежущих инструментов
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" увеличил производство металлорежущего инструмента почти на 80%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:07
2023-03-20T08:07
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835413191_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef14e9d07d8a7843dc6f7cd936e1a3c8.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" увеличил производство металлорежущего инструмента почти на 80%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Отмечается, что за короткое время компания смогла разработать и внедрить пять новых сортов композитов для обработки сверхтвердых материалов. Сейчас в ассортименте предприятия более девяти тысяч наименований продукции, закрывающих основные направления в металлообработке."Компания обеспечивает металлорежущим инструментом свыше 650 заводов в России и за рубежом, а также занимается образовательной деятельностью и помогает дилерам, предприятиям, студентам и всем заинтересованным повысить знания в сфере сверхтвердых композиционных материалов и металлорежущего инструмента", – сказал генеральный директор "Микробора" Павел Решетов.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835413191_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_fd4d5b17c3ef731d7f11a0b75527a093.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск металлорежущих инструментов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский
 Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" увеличил производство металлорежущего инструмента почти на 80%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Компания "Микробор" активно наращивает производственные мощности, чтобы заместить зарубежных производителей и обеспечить отечественный рынок сверхтвердыми композиционными материалами и инструментом собственной разработки. Так, в прошлом году предприятие на 78% увеличило выпуск ряда изделий и совершило почти 1,9 тысячи отгрузок заказов потребителям. С расширением производства компания открыла дополнительно 30 рабочих мест", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что за короткое время компания смогла разработать и внедрить пять новых сортов композитов для обработки сверхтвердых материалов. Сейчас в ассортименте предприятия более девяти тысяч наименований продукции, закрывающих основные направления в металлообработке.
"Компания обеспечивает металлорежущим инструментом свыше 650 заводов в России и за рубежом, а также занимается образовательной деятельностью и помогает дилерам, предприятиям, студентам и всем заинтересованным повысить знания в сфере сверхтвердых композиционных материалов и металлорежущего инструмента", – сказал генеральный директор "Микробора" Павел Решетов.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала