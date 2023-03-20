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Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск металлорежущих инструментов
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск металлорежущих инструментов - РИА Новости, 20.03.2023
Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск металлорежущих инструментов
Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" увеличил производство металлорежущего инструмента почти на 80%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:07
2023-03-20T08:07
2023-03-20T08:07
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" увеличил производство металлорежущего инструмента почти на 80%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Отмечается, что за короткое время компания смогла разработать и внедрить пять новых сортов композитов для обработки сверхтвердых материалов. Сейчас в ассортименте предприятия более девяти тысяч наименований продукции, закрывающих основные направления в металлообработке."Компания обеспечивает металлорежущим инструментом свыше 650 заводов в России и за рубежом, а также занимается образовательной деятельностью и помогает дилерам, предприятиям, студентам и всем заинтересованным повысить знания в сфере сверхтвердых композиционных материалов и металлорежущего инструмента", – сказал генеральный директор "Микробора" Павел Решетов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" увеличил производство металлорежущего инструмента почти на 80%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Компания "Микробор" активно наращивает производственные мощности, чтобы заместить зарубежных производителей и обеспечить отечественный рынок сверхтвердыми композиционными материалами и инструментом собственной разработки. Так, в прошлом году предприятие на 78% увеличило выпуск ряда изделий и совершило почти 1,9 тысячи отгрузок заказов потребителям. С расширением производства компания открыла дополнительно 30 рабочих мест", – отметил глава ведомства, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Отмечается, что за короткое время компания смогла разработать и внедрить пять новых сортов композитов для обработки сверхтвердых материалов. Сейчас в ассортименте предприятия более девяти тысяч наименований продукции, закрывающих основные направления в металлообработке.
"Компания обеспечивает металлорежущим инструментом свыше 650 заводов в России и за рубежом, а также занимается образовательной деятельностью и помогает дилерам, предприятиям, студентам и всем заинтересованным повысить знания в сфере сверхтвердых композиционных материалов и металлорежущего инструмента", – сказал генеральный директор "Микробора" Павел Решетов.