https://ria.ru/20230320/moskva-1859026803.html

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск металлорежущих инструментов

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск металлорежущих инструментов - РИА Новости, 20.03.2023

Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы увеличил выпуск металлорежущих инструментов

Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" увеличил производство металлорежущего инструмента почти на 80%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:07

2023-03-20T08:07

2023-03-20T08:07

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Резидент ОЭЗ "Технополис Москва" увеличил производство металлорежущего инструмента почти на 80%, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Отмечается, что за короткое время компания смогла разработать и внедрить пять новых сортов композитов для обработки сверхтвердых материалов. Сейчас в ассортименте предприятия более девяти тысяч наименований продукции, закрывающих основные направления в металлообработке."Компания обеспечивает металлорежущим инструментом свыше 650 заводов в России и за рубежом, а также занимается образовательной деятельностью и помогает дилерам, предприятиям, студентам и всем заинтересованным повысить знания в сфере сверхтвердых композиционных материалов и металлорежущего инструмента", – сказал генеральный директор "Микробора" Павел Решетов.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва