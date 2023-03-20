https://ria.ru/20230320/morozov-1858560856.html

Биография Александра Морозова

Биография Александра Морозова - РИА Новости, 20.03.2023

Биография Александра Морозова

Советский и российский композитор-песенник, эстрадный певец Александр Сергеевич Морозов родился 20 марта 1948 года в поселке Окница (Молдавия). РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T03:01

2023-03-20T03:01

2023-03-20T03:01

справки

александр морозов

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Советский и российский композитор-песенник, эстрадный певец Александр Сергеевич Морозов родился 20 марта 1948 года в поселке Окница (Молдавия). Выпускник Ленинградского техникума физкультуры и спорта, где руководил вокально-инструментальным ансамблем. В 1971 году окончил физкультурный факультет Ленинградского государственного педагогического института имени А.И. Герцена (ныне Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена). В 1975-1978 годах учился в Ленинградской консерватории (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова). В 1968 году Морозов написал свою первую эстрадную песню на стихи Сергея Ильясова "Травы пахнут мятою". Она принесла композитору звание лауреата телевизионного песенного конкурса "Песня года". Затем появились хиты "Никто не приглашает на танцы" в исполнении Ирины Понаровской и "А пока, пока по камушкам", который спела Валентина Толкунова. За годы творчества композитор писал произведения в соавторстве со многими поэтами, среди которых Анатолий Поперечный, Михаил Андреев, Леонид Дербенев, Сергей Романов, Глеб Горбовский, Юрий Паркаев, Евгений Муравьев. Наиболее известные песни Морозова: "Малиновый звон", "Домик окнами в сад", "Зорька алая", "В горнице", "Летела гагара", "Камушки", "Душа болит", "В краю магнолий", "Папа, подари мне куклу", "Ты себя побереги", "Фантазер", "Улетели листья".За годы творческой деятельности композитор написал более тысячи песен, записал такие авторские альбомы как "Душа болит" (2003), "Земля Нижегородская" (2004), "Украина ненька – матушка Россия" (2004), "Любите, пока любится" (2005), "Вальс моего отца" (2005), "Жизнь хороша моментами" (2007), "Малиновый звон" (2009). Песни Александра Морозова исполняли Николай Гнатюк, Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Михаил Шуфутинский, София Ротару, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Николай Басков, Лолита, Пелагея, Надежда Кадышева, Эдуард Хиль, Марина Капуро, Игорь Скляр, Сергей Захаров, Вахтанг Кикабидзе, Валентина Толкунова, популярные коллективы "Поющие гитары", "Самоцветы", "Веселые ребята", "Синяя птица", "Здравствуй, песня" и другие. В 1984 году вместе с бас-гитаристом Александром Назаровым Морозов организовал поп-группу "Форум", являлся автором песен и художественным руководителем коллектива. После распада группы несколько лет жил на Украине, затем на Кипре.В 2003 году маэстро организовал Театр песни "Самородок".В 2006 году написал гимн города Сочи "Сочи – столица спорта!".В 2010 году организовал международный фестиваль оперного искусства на Кипре – Music Open Pafos. Морозов – создатель цикла произведений на слова русского поэта Николая Рубцова, в том числе песни "В горнице моей светло", за который был удостоен Государственной литературной премии имени Николая Рубцова "Звезда полей".Постоянный лауреат телевизионного песенного фестиваля "Песня года".23 апреля 2004 года у Государственного центрального концертного зала "Россия" состоялось открытие именной звезды Морозова.Народный артист РФ (2004). Народный артист Украины (2004). Народный артист Молдавии (2019).Композитор награжден орденом Николая Чудотворца (2001). В 2004 и 2006 годах становился кавалером ордена Петра Великого.В 2012 году получил почетный диплом Российского союза правообладателей "За вклад в отечественную культуру". Женат четвертым браком на продюсере Марине Парусниковой, организаторе первого в истории СССР конкурса красоты "Московская красавица-88". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр морозов