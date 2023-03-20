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В Омске электромонтер троллейбусного парка разбился насмерть - РИА Новости, 20.03.2023
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13:27 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/monter-1859101196.html
В Омске электромонтер троллейбусного парка разбился насмерть
В Омске электромонтер троллейбусного парка разбился насмерть - РИА Новости, 20.03.2023
В Омске электромонтер троллейбусного парка разбился насмерть
Электромонтер омского городского предприятия "Электрический транспорт" скончался, упав с высоты около пяти метров, возбуждено дело о нарушении требований охраны РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:27
2023-03-20T13:27
происшествия
россия
омская область
омск
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ОМСК, 20 мар - РИА Новости. Электромонтер омского городского предприятия "Электрический транспорт" скончался, упав с высоты около пяти метров, возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Уточняется, что несчастный случай произошел во время ремонтных работ контактной сети в троллейбусном депо, расположенном на улице 2-я Солнечная в Омске. "40-летний электромонтер, находившийся на площадке автоподъемника, в результате обрыва электропровода упал с высоты 5 метров. Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в лечебное учреждение, где скончался", - пояснили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Обстоятельства случившегося выясняются, расследование продолжается.
https://ria.ru/20230320/dtp-1859029946.html
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происшествия, россия, омская область, омск
Происшествия, Россия, Омская область, Омск
В Омске электромонтер троллейбусного парка разбился насмерть

Электромонтер омского троллейбусного парка погиб, упав с высоты во время ремонта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ОМСК, 20 мар - РИА Новости. Электромонтер омского городского предприятия "Электрический транспорт" скончался, упав с высоты около пяти метров, возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Уточняется, что несчастный случай произошел во время ремонтных работ контактной сети в троллейбусном депо, расположенном на улице 2-я Солнечная в Омске.
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"40-летний электромонтер, находившийся на площадке автоподъемника, в результате обрыва электропровода упал с высоты 5 метров. Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в лечебное учреждение, где скончался", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Обстоятельства случившегося выясняются, расследование продолжается.
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