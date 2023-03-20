https://ria.ru/20230320/monter-1859101196.html

В Омске электромонтер троллейбусного парка разбился насмерть

В Омске электромонтер троллейбусного парка разбился насмерть - РИА Новости, 20.03.2023

В Омске электромонтер троллейбусного парка разбился насмерть

Электромонтер омского городского предприятия "Электрический транспорт" скончался, упав с высоты около пяти метров, возбуждено дело о нарушении требований охраны РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T13:27

2023-03-20T13:27

2023-03-20T13:27

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омская область

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ОМСК, 20 мар - РИА Новости. Электромонтер омского городского предприятия "Электрический транспорт" скончался, упав с высоты около пяти метров, возбуждено дело о нарушении требований охраны труда, рассказали в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. Уточняется, что несчастный случай произошел во время ремонтных работ контактной сети в троллейбусном депо, расположенном на улице 2-я Солнечная в Омске. "40-летний электромонтер, находившийся на площадке автоподъемника, в результате обрыва электропровода упал с высоты 5 метров. Пострадавший с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в лечебное учреждение, где скончался", - пояснили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Обстоятельства случившегося выясняются, расследование продолжается.

https://ria.ru/20230320/dtp-1859029946.html

https://ria.ru/20230225/kamchatka-1854287882.html

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происшествия, россия, омская область, омск