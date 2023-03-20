https://ria.ru/20230320/moldaviya-1859300033.html

Оппозиция Молдавии обвинила президента в давлении на судебную власть

Оппозиция Молдавии обвинила президента в давлении на судебную власть - РИА Новости, 20.03.2023

Оппозиция Молдавии обвинила президента в давлении на судебную власть

Оппозиционная партия социалистов выразила недовольство тем, что президент Молдавии Майя Санду оказывает давление на судебную систему в республике. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T20:26

2023-03-20T20:26

2023-03-20T20:26

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Оппозиционная партия социалистов выразила недовольство тем, что президент Молдавии Майя Санду оказывает давление на судебную систему в республике. Общее собрание судей Молдавии состоялось в пятницу впервые с 2019 года. На этом заседании должны были утвердить новых членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) и Высшей судебной палаты, однако члены совета не смогли договориться, заседание перенесено на 28 апреля. Совет безопасности под руководством Санду в понедельник постановил, что состав ВСМ должен быть утвержден в течение 30 дней. "Вмешательство в деятельность судебной власти является уголовным преступлением. Партия социалистов Республики Молдова решительно осуждает давление, оказываемое президентом Майей Санду и ее карманной партией "Действие и солидарность" на судебную власть в Республике Молдова", - сообщается в Telegram-канале Соцпартии. Социалисты напомнили президенту принцип разделения властей в Молдавии, который прописан в конституции, отметив, что это основополагающий принцип любого демократического, правового государства. "Партия социалистов Республики Молдова осуждает вмешательство и давление со стороны режима Майи Санду. Высший совет магистратуры не должен превращаться в политический придаток к партии "Действие и солидарность" и проводить политику укрепления личной власти Санду", - подчеркивается в заявлении оппозиции. В Молдавии в марте прошлого года вступил в силу закон о предварительной проверке кандидатов в Высший совет магистратуры и Высшую судебную палату. Согласно ему, кандидатов на должность в эти ведомства проверят на неподкупность. Спецкомиссия, в которую входят и зарубежные эксперты, проверят весь ближний круг судей. Ассоциация судей Молдавии и Ассоциация судей "Голос правосудия" осудили инициативу властей, в ответ на решение о проверке последовала массовая отставка из Высшей судебной палаты и других органов правосудия республики. Высший совет магистратуры Молдавии — это орган, отвечающий за организацию и функционирование судебной системы. В его состав, помимо судей, входят министр юстиции и генеральный прокурор. Члены ВСМ вносят предложения президенту или парламенту о перестановках в судебной системе, принимают присягу судей, утверждают регламенты отбора кандидатов на вакантные должности в судебной системе.

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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в мире, молдавия, майя санду