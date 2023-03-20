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Лавров прокомментировал решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ - РИА Новости, 20.03.2023
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17:18 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/missiya-1859239000.html
Лавров прокомментировал решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ
Лавров прокомментировал решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ - РИА Новости, 20.03.2023
Лавров прокомментировал решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T17:18
2023-03-20T17:18
армения
россия
ереван
арарат мирзоян
сергей лавров
одкб
в мире
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ. "Хотел бы выразить удовлетворение тем, что сейчас сказал Арарат Самвелович, а именно тем, что Армения не отказывалась от подписания решения по развертыванию миссии ОДКБ. Решение было предметом многочасовых переговоров накануне саммита в Ереване под председательством Арарата Самвеловича. Все министры его согласовали, дело теперь за малым - чтобы все главы государств и правительств также поставили свою подпись", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном. "Возможность такая сохраняется, ОДКБ к этому готова. Мы знаем о такой готовности, поэтому я рад, что Армения не отказывается от этой возможности, которая отвечает интересам обеспечения безопасности в регионе", - добавил министр.
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армения, россия, ереван, арарат мирзоян, сергей лавров, одкб, в мире
Армения, Россия, Ереван, Арарат Мирзоян, Сергей Лавров, ОДКБ, В мире
Лавров прокомментировал решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ

Лавров позитивно отнесся к решению Армения по развертыванию миссии ОДКБ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ.
"Хотел бы выразить удовлетворение тем, что сейчас сказал Арарат Самвелович, а именно тем, что Армения не отказывалась от подписания решения по развертыванию миссии ОДКБ. Решение было предметом многочасовых переговоров накануне саммита в Ереване под председательством Арарата Самвеловича. Все министры его согласовали, дело теперь за малым - чтобы все главы государств и правительств также поставили свою подпись", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
"Возможность такая сохраняется, ОДКБ к этому готова. Мы знаем о такой готовности, поэтому я рад, что Армения не отказывается от этой возможности, которая отвечает интересам обеспечения безопасности в регионе", - добавил министр.
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АрменияРоссияЕреванАрарат МирзоянСергей ЛавровОДКБВ мире
 
 
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