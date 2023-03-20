https://ria.ru/20230320/missiya-1859239000.html

Лавров прокомментировал решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ

Лавров прокомментировал решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ - РИА Новости, 20.03.2023

Лавров прокомментировал решение Армении по развертыванию миссии ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ. РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T17:18

2023-03-20T17:18

2023-03-20T17:18

армения

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ереван

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что рад тому, что Армения не отказывалась от развертывания миссии ОДКБ. "Хотел бы выразить удовлетворение тем, что сейчас сказал Арарат Самвелович, а именно тем, что Армения не отказывалась от подписания решения по развертыванию миссии ОДКБ. Решение было предметом многочасовых переговоров накануне саммита в Ереване под председательством Арарата Самвеловича. Все министры его согласовали, дело теперь за малым - чтобы все главы государств и правительств также поставили свою подпись", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном. "Возможность такая сохраняется, ОДКБ к этому готова. Мы знаем о такой готовности, поэтому я рад, что Армения не отказывается от этой возможности, которая отвечает интересам обеспечения безопасности в регионе", - добавил министр.

https://ria.ru/20230301/odkb-1855032968.html

армения

россия

ереван

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армения, россия, ереван, арарат мирзоян, сергей лавров, одкб, в мире