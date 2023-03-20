https://ria.ru/20230320/medvedi-1859266754.html
В Великом Устюге медведи Миша и Яша проснулись после зимней спячки
В Великом Устюге медведи Миша и Яша проснулись после зимней спячки - РИА Новости, 20.03.2023
В Великом Устюге медведи Миша и Яша проснулись после зимней спячки
Медведи Миша и Яша проснулись после зимней спячки в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге, сообщает зоосад в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T18:05
2023-03-20T18:05
2023-03-20T18:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Медведи Миша и Яша проснулись после зимней спячки в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге, сообщает зоосад в своем Telegram-канале. "С приходом весны и первыми мартовскими оттепелями из спячки вышли бурые медведи. Как и в прошлом году, первым — к началу марта — проснулся Миша. Сейчас он чистит берлогу от остатков зимней подстилки. Яша еще не такой активный и не так часто появляется на улице", — сообщает зоосад на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что медведи еще достаточно сонные и пока будут проводить на свежем воздухе малую часть дня, к обеду они ложатся подремать. Животные уже начинают постепенно получать весенний рацион: морковку, яблоки, орехи и мясо. "Медведи в зоосаде Деда Мороза перед спячкой сами готовят себе берлоги в своих вольерах. Специалисты предоставляют сено, солому и ветки, а основную работу наши косолапые друзья берут на себя. После выхода из продолжительного сна, медведи также самостоятельно наводят порядок в своих берлогах", — отмечается в сообщении. В Великом Устюге в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. Здесь создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.
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великий устюг, дед мороз, общество
Хорошие новости, Великий Устюг, Дед Мороз, Общество
В Великом Устюге медведи Миша и Яша проснулись после зимней спячки
В Великом Устюге медведи Миша и Яша проснулись после зимней спячки в зоосаде Деда Мороза
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости.
Медведи Миша и Яша проснулись после зимней спячки в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге, сообщает зоосад в своем Telegram-канале
.
"С приходом весны и первыми мартовскими оттепелями из спячки вышли бурые медведи. Как и в прошлом году, первым — к началу марта — проснулся Миша. Сейчас он чистит берлогу от остатков зимней подстилки. Яша еще не такой активный и не так часто появляется на улице", — сообщает зоосад на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что медведи еще достаточно сонные и пока будут проводить на свежем воздухе малую часть дня, к обеду они ложатся подремать.
Животные уже начинают постепенно получать весенний рацион: морковку, яблоки, орехи и мясо.
"Медведи в зоосаде Деда Мороза перед спячкой сами готовят себе берлоги в своих вольерах. Специалисты предоставляют сено, солому и ветки, а основную работу наши косолапые друзья берут на себя. После выхода из продолжительного сна, медведи также самостоятельно наводят порядок в своих берлогах", — отмечается в сообщении.
В Великом Устюге в своей сказочной вотчине живет Всероссийский Дед Мороз. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим новогодним волшебником. Здесь создано много туристических объектов, среди которых тематический парк "Вотчина Деда Мороза", почта Деда Мороза, Дом моды Деда Морозы, зоосад.
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