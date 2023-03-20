Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 20.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/likhoradka-1859036633.html
В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила
В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 20.03.2023
В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила
Медики зарегистрировали в Красноярском крае первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщил в Telegram-канале главный санитарный врач региона... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:41
2023-03-20T09:41
здоровье - общество
красноярский край
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845454503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc778df751bbec181affd46f7ed385bc.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Медики зарегистрировали в Красноярском крае первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщил в Telegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. По его словам, после возвращения женщина обратилась к врачу с жалобами на температуру и незначительную боль в шейном отделе. Также туристка сообщила, что в период отдыха её кусали комары. После проведения исследований крови заболевшей установлен окончательный диагноз. Горяев пояснил, что данный вирус не передаётся от человека к человеку, а его переносчиками чаще всего являются комары. Он отметил, что природные очаги лихорадки Западного Нила имеются и в некоторых регионах России, однако Красноярский край к ним не относится.
https://ria.ru/20220713/likhoradka-1802120737.html
красноярский край
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845454503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1907b0c9471c04bb20be9bffab16b6c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, красноярский край, таиланд
Здоровье - Общество, Красноярский край, Таиланд
В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила

Лихорадку Западного Нила выявили у жительницы Красноярского края, вернувшейся из Таиланда

© iStock.com / ForemniakowskiАнализ крови
Анализ крови - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© iStock.com / Foremniakowski
Анализ крови . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Медики зарегистрировали в Красноярском крае первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщил в Telegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
«

"Зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила среди жителей Красноярского края в этом году. Диагноз установлен красноярке, которая вернулась из Таиланда", - говорится в сообщении.

По его словам, после возвращения женщина обратилась к врачу с жалобами на температуру и незначительную боль в шейном отделе. Также туристка сообщила, что в период отдыха её кусали комары. После проведения исследований крови заболевшей установлен окончательный диагноз.
Горяев пояснил, что данный вирус не передаётся от человека к человеку, а его переносчиками чаще всего являются комары. Он отметил, что природные очаги лихорадки Западного Нила имеются и в некоторых регионах России, однако Красноярский край к ним не относится.
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила
13 июля 2022, 09:59
 
Здоровье - ОбществоКрасноярский крайТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала