https://ria.ru/20230320/likhoradka-1859036633.html

В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила

В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 20.03.2023

В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила

Медики зарегистрировали в Красноярском крае первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщил в Telegram-канале главный санитарный врач региона... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T09:41

2023-03-20T09:41

2023-03-20T09:41

здоровье - общество

красноярский край

таиланд

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КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Медики зарегистрировали в Красноярском крае первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщил в Telegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. По его словам, после возвращения женщина обратилась к врачу с жалобами на температуру и незначительную боль в шейном отделе. Также туристка сообщила, что в период отдыха её кусали комары. После проведения исследований крови заболевшей установлен окончательный диагноз. Горяев пояснил, что данный вирус не передаётся от человека к человеку, а его переносчиками чаще всего являются комары. Он отметил, что природные очаги лихорадки Западного Нила имеются и в некоторых регионах России, однако Красноярский край к ним не относится.

https://ria.ru/20220713/likhoradka-1802120737.html

красноярский край

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, красноярский край, таиланд