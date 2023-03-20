https://ria.ru/20230320/likhoradka-1859036633.html
В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила
В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 20.03.2023
В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила
Медики зарегистрировали в Красноярском крае первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщил в Telegram-канале главный санитарный врач региона... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T09:41
2023-03-20T09:41
2023-03-20T09:41
здоровье - общество
красноярский край
таиланд
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КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости. Медики зарегистрировали в Красноярском крае первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщил в Telegram-канале главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. По его словам, после возвращения женщина обратилась к врачу с жалобами на температуру и незначительную боль в шейном отделе. Также туристка сообщила, что в период отдыха её кусали комары. После проведения исследований крови заболевшей установлен окончательный диагноз. Горяев пояснил, что данный вирус не передаётся от человека к человеку, а его переносчиками чаще всего являются комары. Он отметил, что природные очаги лихорадки Западного Нила имеются и в некоторых регионах России, однако Красноярский край к ним не относится.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, красноярский край, таиланд
Здоровье - Общество, Красноярский край, Таиланд
В Красноярском крае выявили первый случай лихорадки Западного Нила
Лихорадку Западного Нила выявили у жительницы Красноярского края, вернувшейся из Таиланда
КРАСНОЯРСК, 20 мар - РИА Новости.
Медики зарегистрировали в Красноярском крае первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщил в Telegram-канале
главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
«
"Зарегистрирован первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила среди жителей Красноярского края в этом году. Диагноз установлен красноярке, которая вернулась из Таиланда", - говорится в сообщении.
По его словам, после возвращения женщина обратилась к врачу с жалобами на температуру и незначительную боль в шейном отделе. Также туристка сообщила, что в период отдыха её кусали комары. После проведения исследований крови заболевшей установлен окончательный диагноз.
Горяев пояснил, что данный вирус не передаётся от человека к человеку, а его переносчиками чаще всего являются комары. Он отметил, что природные очаги лихорадки Западного Нила имеются и в некоторых регионах России, однако Красноярский край к ним не относится.
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