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В Киево-Печерской лавре началось заседание синода УПЦ - РИА Новости, 20.03.2023
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Религия
 
13:13 20.03.2023 (обновлено: 13:20 20.03.2023)
https://ria.ru/20230320/lavra-1859094836.html
В Киево-Печерской лавре началось заседание синода УПЦ
В Киево-Печерской лавре началось заседание синода УПЦ - РИА Новости, 20.03.2023
В Киево-Печерской лавре началось заседание синода УПЦ
Заседание синода канонической Украинской православной церкви, на котором рассмотрят ответ на требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, началось РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T13:13
2023-03-20T13:20
религия
украина
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
киев
религия
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Заседание синода канонической Украинской православной церкви, на котором рассмотрят ответ на требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, началось в Киеве, сообщили на сайте УПЦ. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыку Климента сообщило, что основной вопрос, который рассмотрит синод, будет связан с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры. "Он связан не только с юридическим и каноническим анализом происходящего, но и с огромным резонансом в среде верующих граждан Украины, которые воспринимают заявления власти как грубейшее нарушение их фундаментальных прав и оскорбление чувств верующих, осуществляемое государством", - приводятся в сообщении слова Климента. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ.
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
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украина, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, киев, религия, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Религия, Киево-Печерская Лавра
В Киево-Печерской лавре началось заседание синода УПЦ

Заседание синода канонической УПЦ началось в Киево-Печерской лавре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Заседание синода канонической Украинской православной церкви, на котором рассмотрят ответ на требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, началось в Киеве, сообщили на сайте УПЦ.
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"В резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры начало работу заседание священного синода Украинской православной церкви. Заседание возглавляет блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Во время работы Священного синода архиереи рассмотрят текущие вопросы из жизни Церкви", - говорится в сообщении УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыку Климента сообщило, что основной вопрос, который рассмотрит синод, будет связан с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры.
"Он связан не только с юридическим и каноническим анализом происходящего, но и с огромным резонансом в среде верующих граждан Украины, которые воспринимают заявления власти как грубейшее нарушение их фундаментальных прав и оскорбление чувств верующих, осуществляемое государством", - приводятся в сообщении слова Климента.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
На Украине назвали переход канонической УПЦ в ПЦУ необратимым процессом
19 марта, 09:51
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
"Пытаются забрать последнее". Что стоит за захватом Киево-Печерской лавры
11 марта, 18:18
 
РелигияУкраинаУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦКиевРелигияКиево-Печерская Лавра
 
 
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