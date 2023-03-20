В Киево-Печерской лавре началось заседание синода УПЦ
Заседание синода канонической УПЦ началось в Киево-Печерской лавре
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Заседание синода канонической Украинской православной церкви, на котором рассмотрят ответ на требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, началось в Киеве, сообщили на сайте УПЦ.
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"В резиденции предстоятеля УПЦ на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры начало работу заседание священного синода Украинской православной церкви. Заседание возглавляет блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Во время работы Священного синода архиереи рассмотрят текущие вопросы из жизни Церкви", - говорится в сообщении УПЦ.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на руководителя синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыку Климента сообщило, что основной вопрос, который рассмотрит синод, будет связан с ситуацией вокруг Киево-Печерской лавры.
"Он связан не только с юридическим и каноническим анализом происходящего, но и с огромным резонансом в среде верующих граждан Украины, которые воспринимают заявления власти как грубейшее нарушение их фундаментальных прав и оскорбление чувств верующих, осуществляемое государством", - приводятся в сообщении слова Климента.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов УПЦ.