https://ria.ru/20230320/kupyansk-1859029018.html

Киев усиливает группировку на Купянском направлении иностранными наемниками

Киев усиливает группировку на Купянском направлении иностранными наемниками - РИА Новости, 20.03.2023

Киев усиливает группировку на Купянском направлении иностранными наемниками

Украинское командование на Купянском направлении прикомандировало к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:34

2023-03-20T08:34

2023-03-20T10:32

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Украинское командование на Купянском направлении прикомандировало к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ разведгруппы с иностранными наемниками, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "Группы противника состоят из подготовленных наемников, в том числе иностранцев. На данный момент они выполняют функцию прикрытия и сопровождения колонн, а также обеспечивают безопасную переброску резервов", — уточнил собеседник агентства.Кроме того, по данным Марочко, на Сватовско-Кременском участке к украинским военным прибывает обучавшееся на полигонах НАТО пополнение. Оно поступает в аэромобильную 81-й бригаду ВСУ, где нехватка личного состава достигает 40%."Большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года", — добавил военный эксперт.В конце 2014 и начале 2015 года 81-я отдельная аэромобильная бригада участвовала в боевых действиях в донецком аэропорту и прилегающих районах. Весной-летом 2016-го вела бои в авдеевской промзоне.

https://ria.ru/20230320/kremennaya-1859027091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины