https://ria.ru/20230320/kupyansk-1859029018.html
Киев усиливает группировку на Купянском направлении иностранными наемниками
Киев усиливает группировку на Купянском направлении иностранными наемниками - РИА Новости, 20.03.2023
Киев усиливает группировку на Купянском направлении иностранными наемниками
Украинское командование на Купянском направлении прикомандировало к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:34
2023-03-20T08:34
2023-03-20T10:32
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Украинское командование на Купянском направлении прикомандировало к 103-й бригаде территориальной обороны и 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ разведгруппы с иностранными наемниками, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. "Группы противника состоят из подготовленных наемников, в том числе иностранцев. На данный момент они выполняют функцию прикрытия и сопровождения колонн, а также обеспечивают безопасную переброску резервов", — уточнил собеседник агентства.Кроме того, по данным Марочко, на Сватовско-Кременском участке к украинским военным прибывает обучавшееся на полигонах НАТО пополнение. Оно поступает в аэромобильную 81-й бригаду ВСУ, где нехватка личного состава достигает 40%."Большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года", — добавил военный эксперт.В конце 2014 и начале 2015 года 81-я отдельная аэромобильная бригада участвовала в боевых действиях в донецком аэропорту и прилегающих районах. Весной-летом 2016-го вела бои в авдеевской промзоне.
https://ria.ru/20230320/kremennaya-1859027091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев усиливает группировку на Купянском направлении иностранными наемниками
Марочко: Киев усиливает группировку на Купянском направлении иностранными наемниками