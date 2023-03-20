К десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение
Марочко: к украинским десантникам под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение
© AP Photo / LibkosУкраинский танк недалеко от Кременной
© AP Photo / Libkos
Украинский танк недалеко от Кременной. Архивное фото
ЛУГАНСК (ЛНР), 20 мар - РИА Новости. К украинским десантникам на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На сватовско-кременской участок в аэромобильную 81-ю бригаду вооруженных формирований Украины прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО. В бригаде некомплект людей, который составляет порядка 40%. Его начали восполнять военнослужащими из числа мобилизованных, которые были направлены после прохождения обучения на НАТОвских полигонах. Большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года", - сообщил Марочко.
Эксперт добавил, что располагает информацией, требующей уточнения. Согласно ей, укомплектованием личным составом 81-й бригады может заниматься бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский, которому поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения.
81-я отдельная аэромобильная бригада - воинское соединение, входящее в состав десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины. Базируется в городах Константиновка и Дружковка. В конце 2014 года и в начале 2015 года 81-я отдельная аэромобильная бригада участвовала в боевых действиях в донецком аэропорту и прилегающих районах. Весной-летом 2016 года вела бои в авдеевской промзоне.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.