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К десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение - РИА Новости, 20.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 20.03.2023
https://ria.ru/20230320/kremennaya-1859027091.html
К десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение
К десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение - РИА Новости, 20.03.2023
К десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение
К украинским десантникам на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение, сообщил военный эксперт,... РИА Новости, 20.03.2023
2023-03-20T08:10
2023-03-20T08:10
специальная военная операция на украине
кременная
донбасс
андрей марочко
нато
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК (ЛНР), 20 мар - РИА Новости. К украинским десантникам на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременской участок в аэромобильную 81-ю бригаду вооруженных формирований Украины прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО. В бригаде некомплект людей, который составляет порядка 40%. Его начали восполнять военнослужащими из числа мобилизованных, которые были направлены после прохождения обучения на НАТОвских полигонах. Большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года", - сообщил Марочко. Эксперт добавил, что располагает информацией, требующей уточнения. Согласно ей, укомплектованием личным составом 81-й бригады может заниматься бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский, которому поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения. 81-я отдельная аэромобильная бригада - воинское соединение, входящее в состав десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины. Базируется в городах Константиновка и Дружковка. В конце 2014 года и в начале 2015 года 81-я отдельная аэромобильная бригада участвовала в боевых действиях в донецком аэропорту и прилегающих районах. Весной-летом 2016 года вела бои в авдеевской промзоне. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230315/svatovo-1858018470.html
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кременная, донбасс, андрей марочко, нато, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Донбасс, Андрей Марочко, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность
К десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение

Марочко: к украинским десантникам под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение

© AP Photo / LibkosУкраинский танк недалеко от Кременной
Украинский танк недалеко от Кременной - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский танк недалеко от Кременной. Архивное фото
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ЛУГАНСК (ЛНР), 20 мар - РИА Новости. К украинским десантникам на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На сватовско-кременской участок в аэромобильную 81-ю бригаду вооруженных формирований Украины прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО. В бригаде некомплект людей, который составляет порядка 40%. Его начали восполнять военнослужащими из числа мобилизованных, которые были направлены после прохождения обучения на НАТОвских полигонах. Большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года", - сообщил Марочко.
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Эксперт добавил, что располагает информацией, требующей уточнения. Согласно ей, укомплектованием личным составом 81-й бригады может заниматься бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский, которому поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения.
81-я отдельная аэромобильная бригада - воинское соединение, входящее в состав десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины. Базируется в городах Константиновка и Дружковка. В конце 2014 года и в начале 2015 года 81-я отдельная аэромобильная бригада участвовала в боевых действиях в донецком аэропорту и прилегающих районах. Весной-летом 2016 года вела бои в авдеевской промзоне.
Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 марта, 15:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКременнаяДонбассАндрей МарочкоНАТОВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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