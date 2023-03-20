https://ria.ru/20230320/kremennaya-1859027091.html

К десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение

К десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение - РИА Новости, 20.03.2023

К десантникам ВСУ под Кременную прибывает обучавшееся в НАТО пополнение

К украинским десантникам на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение, сообщил военный эксперт,... РИА Новости, 20.03.2023

2023-03-20T08:10

2023-03-20T08:10

2023-03-20T08:10

специальная военная операция на украине

кременная

донбасс

андрей марочко

нато

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК (ЛНР), 20 мар - РИА Новости. К украинским десантникам на сватовско-кременском участке линии боевого соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На сватовско-кременской участок в аэромобильную 81-ю бригаду вооруженных формирований Украины прибывает пополнение, прошедшее обучение в странах НАТО. В бригаде некомплект людей, который составляет порядка 40%. Его начали восполнять военнослужащими из числа мобилизованных, которые были направлены после прохождения обучения на НАТОвских полигонах. Большая часть рекрутов имеет боевой опыт и участвовала в карательных операциях в Донбассе с 2014 года", - сообщил Марочко. Эксперт добавил, что располагает информацией, требующей уточнения. Согласно ей, укомплектованием личным составом 81-й бригады может заниматься бывший командующий десантно-штурмовыми войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский, которому поставлена задача создать боеспособные штурмовые подразделения. 81-я отдельная аэромобильная бригада - воинское соединение, входящее в состав десантно-штурмовых войск вооруженных сил Украины. Базируется в городах Константиновка и Дружковка. В конце 2014 года и в начале 2015 года 81-я отдельная аэромобильная бригада участвовала в боевых действиях в донецком аэропорту и прилегающих районах. Весной-летом 2016 года вела бои в авдеевской промзоне. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230315/svatovo-1858018470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кременная, донбасс, андрей марочко, нато, вооруженные силы украины, безопасность